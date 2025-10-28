Новини
Жоао Фонсека продължава да впечатлява с феноменална форма в края на сезона

28 Октомври, 2025 21:42

Следващото предизвикателство пред младия бразилец ще бъде сблъсък с руския тенисист Карен Хачанов

Жоао Фонсека продължава да впечатлява с феноменална форма в края на сезона - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Младата звезда на бразилския тенис Жоао Фонсека не спира да удивлява спортната общественост с изключителните си изяви на корта. Само на 19 години, талантливият южноамериканец демонстрира завидна зрялост и хъс, като записа победа в престижния турнир от сериите "Мастърс 1000" в Париж.

След като миналата седмица триумфира в Базел, Фонсека продължи победния си поход, този път срещу канадеца Денис Шаповалов. В оспорван двубой, продължил малко над два часа, бразилецът показа характер и обърна резултата в своя полза – 5:7, 6:4, 6:3.

Следващото предизвикателство пред Фонсека ще бъде сблъсък с руския тенисист Карен Хачанов, поставен под номер 10 в основната схема на турнира.


