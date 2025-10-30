Новини
Григор Димитров: Аз съм горд, че успях да проверя състоянието си

Григор Димитров: Аз съм горд, че успях да проверя състоянието си

30 Октомври, 2025 08:29 951 6

  • григор димитров-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт

За 34-годишния хасковлия това бе първа официална поява на корта след контузията, която получи по време на "Уимбълдън" в гръдния мускул и която наложи оперативна намеса

Григор Димитров: Аз съм горд, че успях да проверя състоянието си - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Първата ракета на България Григор Димитров изрази задоволство от участието си на турнира "Мастърс" в Париж.

За 34-годишния хасковлия това бе първа официална поява на корта след контузията, която получи по време на "Уимбълдън" в гръдния мускул и която наложи оперативна намеса.

Във френската столица Димитров изигра два мача, като записа победа на сингъл и загуба на двойки, преди да реши да се откаже преди старта на двубоя си с Даниил Медведев от втория кръг в надпреварата по единично.

"Седмицата в Париж бе успешна и аз съм горд, че успях да проверя състоянието си и да докажа, че усилията, които положих, и тези на екипа ми са били правилни. След като се представих на добро ниво през последните дни, почувствах, че сега е правилният момент да спра. Развълнуван съм за предизвикателствата и възможностите, които ще ми донесе 2026 година. Благодаря на всички за топлото посрещане, обичта и усмивките", написа Димитров в профила си в Инстаграм.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    11 2 Отговор
    обб мобайл напоследък не работи, но преди малко и аз успях да проверя състоянието си

    и то е 0 лв

    08:31 30.10.2025

  • 2 Само

    3 6 Отговор
    напред !

    08:42 30.10.2025

  • 3 Българин

    6 3 Отговор
    Е и ,какво се оказа като провери състоянието си и си горд?Поне разбра че не ставаш за тенисист и въобще приключи със спорта.Дръж поне мексиканката от Максуда да не ти тегли и тя шута.

    09:02 30.10.2025

  • 4 Щерев

    7 2 Отговор
    " След като се представих на добро ниво през последните дни" хахахаха

    09:04 30.10.2025

  • 5 Мазньо

    3 1 Отговор
    Оффф!

    09:23 30.10.2025

  • 6 Опааа

    1 0 Отговор
    😆🤦‍♂️ Тоя палЯк какви ги говори ве?

    10:06 30.10.2025

