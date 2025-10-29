Алегри след поредното равенство: Липсва ни хладнокръвие в атака

Масимилиано Алегри поиска повече вяра и смелост в атакуващата игра на Милан, след като тимът му стигна само до 1:1 като гост на Аталанта във вторник.

“Росонерите” се изравниха по точки с втория Рома, който приема Парма в сряда, след като записаха второ поредно равенство в Серия А – след 2:2 срещу Пиза. Самуел Ричи откри още в четвъртата минута, но Адемола Лукман изравни десет минути преди почивката. Вратарят Майк Менян спаси точката в края, но Алегри настоя, че проблемът е бил в офанзивната част.

Имахме отсъстващи, но отборът реагира добре, каза Алегри пред “DAZN Italia”: „През първото полувреме направихме твърде много технически грешки и бяхме принудени да се браним. След почивката създадохме ситуации, но ни липсваше хладнокръвие в завършващата фаза. Там трябва да се подобрим – да вярваме повече в това, което правим.“

Наставникът подчерта, че допуснатият гол е бил предотвратим, но е останал доволен от характера на отбора: “Трябва да сме горди от представянето си и да се готвим за следващия мач с Рома”.

Равенството бе второ поредно за Милан в Серия А – нещо, което не се беше случвало от зимата на 2024/25. Въпреки това, тимът удължи серията си без загуба до девет двубоя във всички турнири (6 победи, 3 равенства) – най-дългата подобна от пролетта на 2023 г. при Стефано Пиоли.

Мачът в Бергамо донесе и тревоги: Рафаел Леао бе заменен на почивката заради болка в бедрото, а Сантяго Хименес напусна с травма в глезена. В състава липсват още Кристиан Пулишич, Адриен Рабио, Первис Еступинян и Ардон Жашари.

“Леао имаше лека болка в бедрото и не можеше да спринтира, затова го смених. Хименес получи удар, но не е сериозно. Надявам се Еступинян да се върне за мача с Рома. След паузата за националните отбори очаквам всички да са напълно готови”, завърши Алегри.