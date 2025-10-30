Новини
Спортът по ТВ в понеделник (30 октомври)

Спортът по ТВ в понеделник (30 октомври)

30 Октомври, 2025 06:15

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в понеделник (30 октомври) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

12.00 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 1

13.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3

13.30 Черноморец – Лудогорец Диема спорт

16.30 Янтра – ЦСКА 1948 Диема спорт

19.30 Интер – Фиорентина МАХ Спорт 3

20.00 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 1

21.05 Баскетбол, Макаби (ТА) – Цървена звезда МАХ Спорт 4

21.45 Пиза – Лацио МАХ Спорт 3

22.00 Баскетбол, Реал – Фенербахче МАХ Спорт 2

00.00 Ланус – Универсидад де Чили МАХ Спорт 4

01.30 Топ Ранк, галавечер от Канада Диема спорт 3

02.30 Палмейрас – Лига де Кито МАХ Спорт 3


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ей, пияници

    0 0 Отговор
    понеделник (30 октомври) ... вахти, алкохолоците !

    06:26 30.10.2025

