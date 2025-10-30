Спортът по ТВ в понеделник (30 октомври)

12.00 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 1
13.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
13.30 Черноморец – Лудогорец Диема спорт
16.30 Янтра – ЦСКА 1948 Диема спорт
19.30 Интер – Фиорентина МАХ Спорт 3
20.00 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 1
21.05 Баскетбол, Макаби (ТА) – Цървена звезда МАХ Спорт 4
21.45 Пиза – Лацио МАХ Спорт 3
22.00 Баскетбол, Реал – Фенербахче МАХ Спорт 2
00.00 Ланус – Универсидад де Чили МАХ Спорт 4
01.30 Топ Ранк, галавечер от Канада Диема спорт 3
02.30 Палмейрас – Лига де Кито МАХ Спорт 3
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ей, пияници
06:26 30.10.2025