Арне Слот: Къртис Джоунс е двигателят на възхода на Ливърпул

Арне Слот: Къртис Джоунс е двигателят на възхода на Ливърпул

1 Януари, 2026 14:34 343 0

„Най-голямото му предимство е издръжливостта", сподели мениджърът

Арне Слот: Къртис Джоунс е двигателят на възхода на Ливърпул - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Ливърпул - Арне Слот не скри възхищението си от изявите на младия полузащитник Къртис Джоунс, който се превърна в ключова фигура за "червените" след завръщането си на терена. След като се възстанови от неприятна травма, Джоунс вдъхна нов живот на отбора, който бързо намери победния ритъм и записа впечатляващи успехи срещу Брайтън, Тотнъм и Уулвърхямптън.

„Къртис е футболист, който обожава да контролира топката и да диктува темпото на играта. В почти всяка ситуация това носи позитиви за отбора. Освен това, той притежава изключителна тактическа зрялост – знае кога да се включи активно и кога да отстъпи крачка назад, за да помогне в защита или да изчака подходящия момент“, сподели Слот пред медиите.

„Най-голямото му предимство обаче е издръжливостта – може да изиграе няколко поредни мача на максимални обороти, без да губи концентрация или енергия“, допълни мениджърът.

В отсъствието на Джоунс, Ливърпул изпитваше сериозни затруднения, но с неговото завръщане тимът отново демонстрира характер и стабилност. Младият талант, израснал в академията на мърсисайдци, се превърна в истински катализатор за възхода на отбора.

"Червените" ще открият новата година с домакинство срещу Лийдс Юнайтед на 1 януари, като феновете очакват с нетърпение да видят дали Джоунс ще продължи да бъде движещата сила в състава на Слот.


