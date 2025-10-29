50-годишният Джейм Кюртън: Легендата, която покори всички нива на английския футбол

В света на футбола рядко се срещат истории, които да вдъхновяват поколенията с такава сила, каквато носи постижението на Джейм Кюртън. На 50-годишна възраст, опитният нападател написа нова златна страница в историята на английския футбол, като стана първият играч, реализирал попадения във всяка една от десетте най-високи дивизии на Острова.

В последния си мач за Кингс Парк Рейнджърс срещу Дюси Роувърс, Кюртън демонстрира класа и хладнокръвие, които не се забравят. Влизайки като резерва през второто полувреме, той първо подаде за третия гол на своя отбор, а малко по-късно сам оформи крайното 4:1 с изящен прехвърлящ удар – истински шедьовър, достоен за учебниците по футбол.

Кариерата на Кюртън започва още през сезон 1994/95, когато облича екипа на Норич Сити във Висшата лига. През годините той се превръща в истински ветеран, преминавайки през редица английски клубове като Борнемут, Бристъл Роувърс, Рединг, КПР, Суиндън, Колчестър, Барнзли, Шрусбъри, Екзитър, Лейтън и други.

Get in!@dussyroversfc 1-4 @KingsParkRFC pic.twitter.com/FfVmtIykio — Kings Park Rangers F(C) (@KingsParkRFC) October 25, 2025

Дори екзотичната Корея не остава непокорена – Кюртън има един сезон в Бусан, където също оставя своя отпечатък.

С над 1000 изиграни мача и близо 400 отбелязани гола, Джейм Кюртън е живото доказателство, че страстта към футбола не познава възраст.

„Вкарването на голове е моята стихия. Всеки следващ гол е по-ценен от предишния. Радостта от попадението е еднаква – независимо дали е на официален мач, тренировка или просто в парка“, споделя с усмивка Кюртън, който не мисли да слага край на своята впечатляваща кариера.