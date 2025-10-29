Новини
Италианската красавица Елеонора Инкардона разпали социалните мрежи с горещи СНИМКИ от футболни дербита

29 Октомври, 2025 23:06 698 5

Спортната журналистка сподели нова порция изкусителни кадри

Италианската красавица Елеонора Инкардона разпали социалните мрежи с горещи СНИМКИ от футболни дербита - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Чаровната спортна журналистка и модел Елеонора Инкардона сподели нова порция изкусителни кадри от стадионите в Неапол и Рим. Докато отразяваше напрегнатите сблъсъци между Наполи и Интер (3:1), както и Лацио срещу Ювентус (1:0) в Серия А, Елеонора не пропусна да зарадва своите фенове с поредната доза стил и сексапил.

С повече от един милион последователи в Instagram, Инкардона се превърна в истинска сензация. Нейните дълги, изваяни крака и безупречна фигура не останаха незабелязани от футболните запалянковци, които не спират да обсипват профила ѝ с комплименти и огнени емотикони.


Всяка нейна поява на трибуните се превръща в събитие, а снимките ѝ предизвикват лавина от реакции.


Елеонора Инкардона неведнъж е доказвала, че съчетава професионализъм и неподражаем стил, превръщайки се в една от най-обичаните и следени спортни журналистки на Апенините. Със своята харизма и пленителна визия тя продължава да вдъхновява и да бъде еталон за красота и увереност, както на терена, така и извън него. Не е изненада, че всяка нейна публикация се превръща в истински хит, а феновете ѝ с нетърпение очакват следващата доза футболна страст, поднесена с неподражаемия ѝ чар.


  • 3 Ице

    1 0 Отговор
    Браво, само е за наш Гришко, момето. Ще я обръща като палачинка на шиша.

    Коментиран от #5

    23:28 29.10.2025

  • 4 112

    0 0 Отговор
    Тишоооо,звъни на пожарната...
    Вдигни алармата и заШУМИ...

    23:54 29.10.2025

