Винисиус Жуниор се извини за бурната си реакция след смяната в Ел Класико

Бурни емоции разтърсиха стадион "Сантяго Бернабеу" по време на последното издание на Ел Класико, когато звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор не скри разочарованието си от решението на треньора Чаби Алонсо да го извади от игра през второто полувреме. Бразилският нападател, видимо афектиран, напусна терена, без да погледне наставника си, като дори се отправи директно към тунела, придружен от гневни възгласи и реплики.

Свидетели на случката разкриват, че Винисиус е изразил недоволството си с думи като: "Аз ли? Аз ли? Тренер, тренер! Да върви по дяволите!", а според информация на DAZN, той дори е заявил: "Напускам отбора... Тръгвам си, по-добре да си тръгна."

🚨 The Full Clip



Xabi Alonso decides to substitute Vinicius at the 70th minute,



Vinicius was not happy and explodes in anger 🤬



He left the field 🤯🤯🤯pic.twitter.com/JKdWjmUtcx — KinG £ (@xKGx__) October 26, 2025

Три дни след напрегнатия двубой, Винисиус Жуниор реши да се обърне към феновете и клуба с официално извинение. В емоционално послание, публикувано в социалните мрежи, той сподели: "Днес искам да поднеса извиненията си на всички мадридисти за поведението ми при смяната в Ел Класико. Вече разговарях лично със съотборниците си по време на тренировката, но чувствам необходимостта да се извиня още веднъж – на тях, на клуба и на президента. Понякога страстта ми към играта надделява, защото винаги се стремя към победа и искам да помагам на отбора. Моят състезателен дух е породен от любовта ми към Реал Мадрид и всичко, което този клуб означава за мен. Обещавам да продължа да се боря за успеха на отбора, както съм го правил от първия ден."