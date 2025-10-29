Новини
Винисиус Жуниор се извини за бурната си реакция след смяната в Ел Класико

Винисиус Жуниор се извини за бурната си реакция след смяната в Ел Класико

29 Октомври, 2025 20:57 404 1

Звездата на Реал Мадрид остана крайно недоволен от решението на Чаби Алонсо

Бурни емоции разтърсиха стадион "Сантяго Бернабеу" по време на последното издание на Ел Класико, когато звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор не скри разочарованието си от решението на треньора Чаби Алонсо да го извади от игра през второто полувреме. Бразилският нападател, видимо афектиран, напусна терена, без да погледне наставника си, като дори се отправи директно към тунела, придружен от гневни възгласи и реплики.

Свидетели на случката разкриват, че Винисиус е изразил недоволството си с думи като: "Аз ли? Аз ли? Тренер, тренер! Да върви по дяволите!", а според информация на DAZN, той дори е заявил: "Напускам отбора... Тръгвам си, по-добре да си тръгна."

Три дни след напрегнатия двубой, Винисиус Жуниор реши да се обърне към феновете и клуба с официално извинение. В емоционално послание, публикувано в социалните мрежи, той сподели: "Днес искам да поднеса извиненията си на всички мадридисти за поведението ми при смяната в Ел Класико. Вече разговарях лично със съотборниците си по време на тренировката, но чувствам необходимостта да се извиня още веднъж – на тях, на клуба и на президента. Понякога страстта ми към играта надделява, защото винаги се стремя към победа и искам да помагам на отбора. Моят състезателен дух е породен от любовта ми към Реал Мадрид и всичко, което този клуб означава за мен. Обещавам да продължа да се боря за успеха на отбора, както съм го правил от първия ден."


  • 1 Глупости, Винисиус

    0 0 Отговор
    напуска на ще държат всичко под похлупак до последната минута.

    Шаби Алонсо, най слабият тренер.

    21:03 29.10.2025

