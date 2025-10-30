Любопитен кандидат за подписа на Ендрик от Реал Мадрид

Бъдещето на младия талант Ендрик в Реал Мадрид изглежда все по-несигурно. Според информация на журналиста Фабрицио Романо, нападателят е в преговори с френския Лион за евентуален наем през зимния трансферен прозорец.
18-годишният бразилец пристигна с големи очаквания в Мадрид, но до момента не успя да се наложи в състава на „белия балет“. В първия си сезон той отбеляза едва седем гола в 37 мача, а след идването на Шаби Алонсо все още не е играл нито минута.
Първоначално Ендрик беше решен да се бори за мястото си в отбора, но липсата на игрово време го кара да обмисля промяна на обстановката през януари. Макар че интерес към него имаше и от Висшата лига, изглежда именно Лион е най-близо до това да го привлече под наем до края на сезона.
Все пак младият нападател все още разглежда всички възможности, преди да вземе окончателно решение за бъдещето си.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
