Новини
Спорт »
Световен футбол »
Любопитен кандидат за подписа на Ендрик от Реал Мадрид

Любопитен кандидат за подписа на Ендрик от Реал Мадрид

30 Октомври, 2025 06:30 711 1

  • ендрик-
  • реал мадрид-
  • футбол-
  • лион

Бразилецът все още не е записал минута под ръководството на Шаби Алонсо

Любопитен кандидат за подписа на Ендрик от Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Бъдещето на младия талант Ендрик в Реал Мадрид изглежда все по-несигурно. Според информация на журналиста Фабрицио Романо, нападателят е в преговори с френския Лион за евентуален наем през зимния трансферен прозорец.

18-годишният бразилец пристигна с големи очаквания в Мадрид, но до момента не успя да се наложи в състава на „белия балет“. В първия си сезон той отбеляза едва седем гола в 37 мача, а след идването на Шаби Алонсо все още не е играл нито минута.

Първоначално Ендрик беше решен да се бори за мястото си в отбора, но липсата на игрово време го кара да обмисля промяна на обстановката през януари. Макар че интерес към него имаше и от Висшата лига, изглежда именно Лион е най-близо до това да го привлече под наем до края на сезона.

Все пак младият нападател все още разглежда всички възможности, преди да вземе окончателно решение за бъдещето си.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    Да бяха продали Винисиус и налагали този или друг. Както и да разкарат Рюдигер. И двамата като държане са за изхвърляне.

    07:51 30.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ