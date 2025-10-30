Любопитен кандидат за подписа на Ендрик от Реал Мадрид

Бъдещето на младия талант Ендрик в Реал Мадрид изглежда все по-несигурно. Според информация на журналиста Фабрицио Романо, нападателят е в преговори с френския Лион за евентуален наем през зимния трансферен прозорец.

18-годишният бразилец пристигна с големи очаквания в Мадрид, но до момента не успя да се наложи в състава на „белия балет“. В първия си сезон той отбеляза едва седем гола в 37 мача, а след идването на Шаби Алонсо все още не е играл нито минута.

Първоначално Ендрик беше решен да се бори за мястото си в отбора, но липсата на игрово време го кара да обмисля промяна на обстановката през януари. Макар че интерес към него имаше и от Висшата лига, изглежда именно Лион е най-близо до това да го привлече под наем до края на сезона.

Все пак младият нападател все още разглежда всички възможности, преди да вземе окончателно решение за бъдещето си.