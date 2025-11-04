Новак Джокович ще участва на Финалите на ATP в Торино

Новак Джокович ще участва във Финалния турнир на ATP в Торино, Италия. Престижното събитие, което ще събере осемте най-добри тенисисти на планетата, ще се проведе между 9 и 16 ноември и обещава истински спортни емоции.

Легендарният ветеран вече е вписал името си със златни букви в историята на турнира, след като е триумфирал рекордните седем пъти – постижение, което никой друг не е успял да повтори. Сред звездните имена, които ще се изправят срещу Джокович в Торино, са испанският талант Карлос Алкарас, италианската надежда Яник Синер, германският ас Александър Зверев, американците Тейлър Фриц и Бен Шелтън, както и австралиецът Алекс Де Минор.

Единствената неизвестна остава кой ще заеме последното осмо място в престижната надпревара. В момента канадецът Феликс Оже-Алиасим държи осмата позиция в световната ранглиста, но само със 160 точки преднина пред италианеца Лоренцо Музети. Ако Музети успее да спечели турнира в Атина, той ще измести Оже-Алиасим и ще получи възможността да се състезава пред родна публика в Торино – истински шанс за триумф на домашна сцена.