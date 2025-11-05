Новини
Винъс Уилямс няма да спира с тениса, вече мисли за новия сезон

5 Ноември, 2025 16:08 328 0

Тя отсъства от корта година и половина, като след това се завърна на турнира във Вашингтон през юли

Винъс Уилямс няма да спира с тениса, вече мисли за новия сезон - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившата световна номер 1 в тениса Винъс Уилямс все още не е решила да приключи кариерата си и на 45 години ще участва на турнира в Оукланд през януари, обявиха организаторите, цитирани от АФП.

По-голямата от сестрите Уилямс, която е спечелила седем титли от турнири от Големия шлем, получи покана да играе в турнира, който ще се проведе между 5 и 11 януари, като това е точно преди Откритото първенство на Австралия, което започва на 18 януари.

Винъс Уилямс отсъства от корта година и половина, като след това се завърна на турнира във Вашингтон през юли. За това завръщане тя се изправи срещу сънародничката си Пейтън Стърнс, която не е била родена, когато Винъс вдига първия си трофей на "Уимбълдън" през 2000 година.

Винъс Уилямс изигра още два мача през лятото - в Синсинати и на Откритото първенство на САЩ, като допусна две загуби, въпреки че взе сет на световната номер 13 Каролина Мухова от Чехия.
"Тя е една от големите състезателки в модерната ера и нейното представяне говори за качествата й", заяви директорът на турнира в Оукланд Никълъс Ламперин. "Винъс има огромно влияние върху еволюцията на женския тенис и е вдъхновила следващото поколение със страстта си към спорта", добави той.

Винъс Уилямс е печелила титлата в Оукланд през 2015, побеждавайки Каролине Возняцки на финала, като има пет титли на "Уимбълдън", две на Откритото първенство на САЩ и златен олимпийския медал от Сидни през 2000.


