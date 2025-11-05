Новини
Уникално постижение за Григор Димитров

5 Ноември, 2025 16:45 781 1

  • григор димитров-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • постижение-
  • ранглиста

Българинът записа впечатляваща 14-а поредна година в топ 50 на световната ранглиста

Уникално постижение за Григор Димитров - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Григор Димитров ще запази мястото си сред най-добрите 50 тенисисти в света и през 2025 г., като по този начин ще запише впечатляваща 14-а поредна година в топ 50 на световната ранглиста. Това постижение е доказателство за изключителната му устойчивост и постоянство на най-високо ниво, независимо от трудностите, с които се сблъска през сезона.

Въпреки че контузията, получена на „Уимбълдън“, го извади от игра за няколко месеца и му попречи да завърши по-нагоре, натрупаният актив от първата половина на годината се оказа достатъчен, за да запази позицията си сред водещите тенисисти на планетата.

Димитров за първи път влезе в топ 50 в края на 2012 г., а оттогава насам неизменно присъства в тази престижна група. Независимо от колебанията в резултатите и конкуренцията, българинът продължава да затвърждава мястото си сред елита и да поддържа стандарт, с който малцина могат да се похвалят.


  • 1 Дориана

    2 2 Отговор
    Тази популизка статия кого заблуждава ? Авторите сами не си вярват какви глупости пишат. Каква гордост може да има като Григор Димитров падна под 30 място.Има ли, причина за гордост за 30 или 50 място. Смях в залата предизвикват тези автори. не знаеш да се смееш или да плачеш като четеш статията им.

    16:53 05.11.2025

