Уникално постижение за Григор Димитров

Григор Димитров ще запази мястото си сред най-добрите 50 тенисисти в света и през 2025 г., като по този начин ще запише впечатляваща 14-а поредна година в топ 50 на световната ранглиста. Това постижение е доказателство за изключителната му устойчивост и постоянство на най-високо ниво, независимо от трудностите, с които се сблъска през сезона.

Въпреки че контузията, получена на „Уимбълдън“, го извади от игра за няколко месеца и му попречи да завърши по-нагоре, натрупаният актив от първата половина на годината се оказа достатъчен, за да запази позицията си сред водещите тенисисти на планетата.

Димитров за първи път влезе в топ 50 в края на 2012 г., а оттогава насам неизменно присъства в тази престижна група. Независимо от колебанията в резултатите и конкуренцията, българинът продължава да затвърждава мястото си сред елита и да поддържа стандарт, с който малцина могат да се похвалят.