Байерн Мюнхен с нов дългосрочен договор за своя изгряваща звезда

Баварският колос Байерн Мюнхен обвърза с дългосрочен контракт един от най-обещаващите си млади футболисти – Уиздъм Майк. Според информация на журналиста Флориан Плетенберг, талантливият офанзивен играч е парафирал споразумение, което ще го задържи на "Алианц Арена" до лятото на 2029 година.

Любопитен детайл е, че договорът на Майк ще придобие професионален статут на 26 септември 2026 г., когато младият футболист ще навърши 18 години. Именно тогава се очаква и значително увеличение на възнаграждението му – заслужена награда за неговия прогрес и отдаденост. Впечатляващо е, че в контракта на Уиздъм Майк, както и при другия голям талант на Байерн – Ленарт Карл, липсва освобождаваща клауза. Това ясно показва желанието на ръководството да задържи най-ярките си млади звезди и да изгради около тях гръбнака на бъдещия си отбор.

От началото на сезона 17-годишният Майк вече се утвърди като част от първия състав на Байерн, записвайки участия както в Бундеслигата, така и в престижната Шампионска лига. През ноември клубът му даде зелена светлина да представя страната си на Световното първенство за юноши до 17 години – още едно признание за неговия потенциал.

Уиздъм Майк се присъедини към академията на германския шампион през лятото на 2022 година и оттогава насам не спира да впечатлява с изявите си. Заедно с Ленарт Карл, той е сочен за едно от най-ярките имена, излезли от прочутия Байерн Кампус.