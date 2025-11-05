Новини
Даниеле Де Роси поема закъсал отбор в Серия А

5 Ноември, 2025 15:15 528 0

  • даниеле де роси-
  • футбол-
  • дженоа-
  • патрик виейра

Бившият капитан на Рома пристига в Генуа днес, утре води първата си тренировка

Даниеле Де Роси поема закъсал отбор в Серия А - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Дженоа направи рязък завой на треньорската скамейка – Даниеле де Роси ще бъде новият наставник на „грифоните“. Решението идва след раздялата с Патрик Виейра, а целта е да се спаси сезонът и да се избегне кошмарът на изпадането.

Според “Rai News”, 42-годишният бивш капитан на Рома пристига днес следобед в Генуа, за да подпише договора си. Първото му занимание с отбора е планирано за утре, а официалното представяне пред медиите ще се състои през уикенда.

Де Роси ще дебютира още в неделя срещу Фиорентина, в мач, който може да се окаже ключов за самочувствието на тима.

След поражението у дома от Кремонезе и едва 6 точки от девет кръга (три равенства и една победа), ръководството на Дженоа реши, че промяната е неизбежна. За кратко отбора бе воден от Доменико Кришито и Роберто Мургита, които дори донесоха победа с 2:1 над Сасуоло в последния кръг благодарение на гола на Остигор в добавеното време.

Виейра бе назначен преди близо година, през ноември, след като замени Алберто Джилардино. Под негово ръководство Дженоа завърши на 13-о място, но новият сезон започна под очакванията, което доведе до промяната.

За Де Роси това ще е третото треньорско предизвикателство след кратките му престои в СПАЛ и Рома.


