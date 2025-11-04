Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА влезе на „Армията“

ЦСКА влезе на „Армията“

4 Ноември, 2025 22:43 596 1

  • цска -
  • стадион „българска армия“-
  • армейците-
  • христо янев -
  • бойко величков-
  • отбора-
  • димитър пенев

Процесът по реконструкцията на стадиона продължава с бързи темпове

ЦСКА влезе на „Армията“ - 1
Снимка: ЦСКА
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Броени дни преди Вечното дерби ЦСКА получи шампионска енергия от точното място – стадион „Българска армия“. Целият тим на „армейците“, начело със старши треньора Христо Янев и спортния директор Бойко Величков, посети обновяващия се дом на клуба, а дъждовното време не успя да помрачи емоцията от величествената гледка.

Редом с отбора бе и великият Димитър Пенев, който използва случая да отправи пожелания за успех в предстоящия важен мач.

„Ние сме част от голям клуб! Всеки от нас трябва да оцени този момент, защото имаме честта да сме част от него. Цялото пространство тук е изключително. Искам и вие да бъдете част от нещо голямо. Зависи от вас!“, обърна се Христо Янев към футболистите.

Процесът по реконструкцията на „Българска армия“ продължава с бързи темпове. Съвсем скоро ще бъде затворен изцяло и вътрешният контур на козирката, след което ще започнат важните довършителни дейности във вътрешността на секторите и периметъра.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само така

    2 1 Отговор
    Ще бъде хубав стадион. Левски също трябва имат хубав. Не може двата най-велики клуба в България да играят на ниви!

    22:55 04.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ