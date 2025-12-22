Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА зарадва ветераните с коледен обяд

ЦСКА зарадва ветераните с коледен обяд

22 Декември, 2025 18:41 602 2

  • цска -
  • коледен обяд-
  • ветерани-
  • военния клуб -
  • събитие -
  • футболисти-
  • треньори-
  • -
  • нато -
  • ес-
  • георги велинов-
  • пламен марков-
  • стойчо младенов-
  • радослав здравков-
  • сашо борисов-
  • методи томанов-
  • петър витанов-
  • бай добри

В началото на празненството бе разрязана специална торта

ЦСКА зарадва ветераните с коледен обяд - 1
Снимка: ЦСКА
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес ЦСКА организира традиционния коледен обяд за ветераните на клуба във Военния клуб в столицата. На празничното събитие се събраха няколко поколения футболисти, треньори и деятели на “армейците”.

Специален гост на събитието беше генерал-лейтенант Явор Матеев, военен представител във Военния комитет на НАТО и Военния комитет на ЕС.

В началото на празненството бе разрязана специална торта, изработена по повода, а генерал-лейтенант Явор Матеев произнесе поздравително слово.

Сред славните ветерани, които присъстваха на събитието, бяха Георги Велинов, Пламен Марков, Стойчо Младенов, Радослав Здравков, Сашо Борисов, Методи Томанов, Петър Витанов, Бай Добри, Валентин Михов, Георги Илиев-Майкъла, Лъчезар Танев, Тодор Янчев, Емил Бучински, Емил Димитров, Галин Иванов, Милен Радуканов, Стоян Колев, Христо Марашлиев, Анатоли Нанков, Адалберт Зафиров, Мартин Зафиров, Константин Мирчев, Тодор Кючуков, Александър Йорданов, Антон Димитров и др.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любо Тестиса

    0 2 Отговор
    Супа?

    19:01 22.12.2025

  • 2 Гошо

    1 2 Отговор
    Приписа си Литекс и ветераните на ЦСКА. И "много щедри" - вместо да ги подкрепят с пари и това да е редовно,за да живеят достойно ветераните, които нямат възможности , оранжевите просто ги нахранили един път.

    19:07 22.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ