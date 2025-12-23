Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ирански колос изкушава Йоанис Питас от ЦСКА с внушителен милионен договор

Ирански колос изкушава Йоанис Питас от ЦСКА с внушителен милионен договор

23 Декември, 2025 10:12 392 2

  • цска -
  • йоанис питас-
  • иран-
  • естеглал -
  • възнаграждение

Нападателят е обвързан с "червените" до лятото на 2028 година

Ирански колос изкушава Йоанис Питас от ЦСКА с внушителен милионен договор - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Нападателят на ЦСКА - Йоанис Питас, е попаднал в полезрението на един от най-големите клубове в Иран. Според авторитетното издание „Shoot and Goal“, столичният гранд Естеглал е отправил изключително щедро предложение към кипърския национал, като му предлага годишно възнаграждение от 1 милион евро.

Питас, който е обвързан с „червените“ до лятото на 2028 година, се превърна в ключова фигура за тима през настоящия сезон. 29-годишният нападател не е пропуснал нито един двубой, като вече е реализирал шест попадения и е асистирал за още два гола – постижения, които не са останали незабелязани от чуждестранните скаути.

В момента Естеглал заема четвъртата позиция в иранската Про Лига, като е събрал 22 точки и амбициите на клуба са насочени към подсилване на атаката с доказани голмайстори. Именно затова интересът към Питас е напълно оправдан, а предложението от 1 милион евро годишно е ясен знак за сериозните намерения на иранския тим.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЛИЛЧНИЯ ВИ ГРОБАP

    1 0 Отговор
    по "празниците" хиляди бизнеccменни, богаташки семейства , уppодливитee и чааветaa и цялата и cckkаппaaннаа poдда щи претърпят инциденти и ще се размирришат на paззллoжeeнo, ще се надуятт и ще запъплятт чeppвeeии! Голям кeeeф!

    10:28 23.12.2025

  • 2 А50

    0 0 Отговор
    Покупко продажбата на футболисти е търговия с хора. Някойпита ли ги какво искат, съмнявам се

    10:30 23.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ