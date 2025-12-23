Ирански колос изкушава Йоанис Питас от ЦСКА с внушителен милионен договор

Нападателят на ЦСКА - Йоанис Питас, е попаднал в полезрението на един от най-големите клубове в Иран. Според авторитетното издание „Shoot and Goal“, столичният гранд Естеглал е отправил изключително щедро предложение към кипърския национал, като му предлага годишно възнаграждение от 1 милион евро.

Питас, който е обвързан с „червените“ до лятото на 2028 година, се превърна в ключова фигура за тима през настоящия сезон. 29-годишният нападател не е пропуснал нито един двубой, като вече е реализирал шест попадения и е асистирал за още два гола – постижения, които не са останали незабелязани от чуждестранните скаути.

В момента Естеглал заема четвъртата позиция в иранската Про Лига, като е събрал 22 точки и амбициите на клуба са насочени към подсилване на атаката с доказани голмайстори. Именно затова интересът към Питас е напълно оправдан, а предложението от 1 милион евро годишно е ясен знак за сериозните намерения на иранския тим.