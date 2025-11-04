Реал Мадрид поверява дузпите изцяло на Килиан Мбапе след пропуска на Винисиус

Ръководството на Реал Мадрид взе категорично решение относно изпълнението на дузпите в отбора. Оттук нататък френската суперзвезда Килиан Мбапе ще бъде основният изпълнител на наказателните удари, като изключения ще се правят само при убедителна преднина в резултата.

Тази промяна идва след като Винисиус Жуниор пропусна дузпа в двубоя срещу Валенсия, завършил с разгромното 4:0 за "белия балет" в 10-ия кръг на Ла Лига. В началото на срещата Мбапе откри резултата именно от бялата точка, но по-късно прояви колегиалност и предостави възможността на Винисиус да изпълни следващата дузпа – за съжаление, бразилецът не успя да реализира.

След този епизод треньорският щаб на мадридчани е информирал всички футболисти, че занапред Мбапе ще поема отговорността при изпълнение на дузпи, когато се намира на терена. Решението цели да се избегнат излишни рискове и да се гарантира максимална ефективност при реализирането на наказателните удари.

С този ход Реал Мадрид демонстрира доверие в хладнокръвния Мбапе, който вече се утвърди като един от най-резултатните нападатели в Европа.