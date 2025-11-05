Новини
Резултати и голмайстори в Шампионската лига по футбол

Резултати и голмайстори в Шампионската лига по футбол

5 Ноември, 2025

Ливърпул победи Реал Мадрид

Резултати и голмайстори в Шампионската лига по футбол - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Резултати от изиграните на 4 ноември мачове в Шампионската лига:

Наполи – Айнтрахт Франкфурт 0:0

Славия Прага – Арсенал 0:3
0:1 Сака 39' (д)
0:2 Мерино 46'
0:3 Мерино 68'

Атлетико Мадрид – Роял Юнион СЖ 3:1
1:0 Алварес 39'
2:0 Галахър 73'
2:1 Сайкс 80'
3:1 Йоренте 90+6'

Ювентус – Спортинг Лисабон 1:1
0:1 Араухо 12'
1:1 Влахович 34'

ПСЖ – Байерн Мюнхен 1:2
0:1 Диас 4'
0:2 Диас 32'
1:2 Невеш 74'

Будьо/Глимт – Монако 0:1
0:1 Балогън 43'

Ливърпул – Реал Мадрид 1:0
1:0 МакАлистър 61'

Тотнъм – Копенхаген 4:0
1:0 Джонсън 19'
2:0 Одобер 51'
3:0 Ван де Вен 62'
4:0 Палиня 67'

Олимпиакос – ПСВ Айндховен 1:1
1:0 Мартинс 17'
1:1 Пепи 90+3'


