Резултати и голмайстори в Шампионската лига по футбол

Резултати от изиграните на 4 ноември мачове в Шампионската лига:
Наполи – Айнтрахт Франкфурт 0:0
Славия Прага – Арсенал 0:3
0:1 Сака 39' (д)
0:2 Мерино 46'
0:3 Мерино 68'
Атлетико Мадрид – Роял Юнион СЖ 3:1
1:0 Алварес 39'
2:0 Галахър 73'
2:1 Сайкс 80'
3:1 Йоренте 90+6'
Ювентус – Спортинг Лисабон 1:1
0:1 Араухо 12'
1:1 Влахович 34'
ПСЖ – Байерн Мюнхен 1:2
0:1 Диас 4'
0:2 Диас 32'
1:2 Невеш 74'
Будьо/Глимт – Монако 0:1
0:1 Балогън 43'
Ливърпул – Реал Мадрид 1:0
1:0 МакАлистър 61'
Тотнъм – Копенхаген 4:0
1:0 Джонсън 19'
2:0 Одобер 51'
3:0 Ван де Вен 62'
4:0 Палиня 67'
Олимпиакос – ПСВ Айндховен 1:1
1:0 Мартинс 17'
1:1 Пепи 90+3'
