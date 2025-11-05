Джуд Белингам: Искам да играя за Англия, но решението не е мое, мисля, че знаете чие е



Полузащитникът Джуд Белингам заяви, че би искал да се завърне в националния отбор на Англия по футбол за предстоящите квалификации за Световното първенство през следващата седмица.

Футболистът на Реал Мадрид беше оставен извън състава на островитяните за мачовете с Латвия и Уелс през октомври. Тогава мениджърът Томас Тухел описа "липсата на игрово време" като причина за това да не го включи в селекцията си.

Белингам се завърна от контузия на рамото във втората половина на септември, която не му позволи да играе и в двата квалификационни мача на Англия в началото на същия месец. Така последната му поява на терена за "Трите лъва" беше през юни, когато Англия отстъпи на Сенегал с 1:3 в контрола в Нотингам.

Преди и след мача срещу африканския тим се появи напрежение между Тухел и Белингам, като германският специалист нарече държанието му на терена "отблъскващо". По-късно треньорът се извини за думите си.

"Решението не е мое. Мисля, че знаете чие е. Искам да бъда избран, но не аз решавам. Ще очаквам да разбера", каза Белингам пред Amazon Prime.

Селекцията на Томас Тухел за мачовете на Англия от пресявките за Мондиал 2026 срещу Сърбия (13 ноември) и срещу Албания (16 ноември) ще бъде обявена в петък.