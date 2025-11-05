Новини
Федерико Валверде: Реал загуби от Ливърпул заради статични положения

5 Ноември, 2025 16:04 391 1

Трудно е да се приеме това поражение

Федерико Валверде: Реал загуби от Ливърпул заради статични положения - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Капитанът на Реал Мадрид Федерико Валверде коментира загубата с 0:1 от Ливърпул в четвъртия кръг от основната фаза на Шампионската лига.

„Трудно е да се приеме това поражение. Реал Мадрид загуби 3 точки заради статични положения, които трябваше да отразим. Трудно е да се играе на този стадион. Имахме своите шансове, както и те. Трябва да се защитаваме по-добре от статични положения“, цитира пресслужбата на УЕФА думите на Валверде.

Ливърпул има девет точки и заема шесто място във временното класиране, а Реал Мадрид е пети със същия актив.


  • 1 Фен на Ливърпул

    1 0 Отговор
    Реал загуби само с 1 гол само заради силните изяви на своя вратар и подкрепата на съдията.

    16:18 05.11.2025

