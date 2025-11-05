Федерико Валверде: Реал загуби от Ливърпул заради статични положения

Капитанът на Реал Мадрид Федерико Валверде коментира загубата с 0:1 от Ливърпул в четвъртия кръг от основната фаза на Шампионската лига.

„Трудно е да се приеме това поражение. Реал Мадрид загуби 3 точки заради статични положения, които трябваше да отразим. Трудно е да се играе на този стадион. Имахме своите шансове, както и те. Трябва да се защитаваме по-добре от статични положения“, цитира пресслужбата на УЕФА думите на Валверде.

Ливърпул има девет точки и заема шесто място във временното класиране, а Реал Мадрид е пети със същия актив.