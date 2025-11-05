Звезда на Ливърпул с пореден спор с Рууни, този път относно лидерството на защитника (ВИДЕО)

Нидерландският защитник на Ливърпул Върджил ван Дайк отговори на критиките на Уейн Рууни относно лидерството му, докато говори редом с бившия капитан на Манчестър Юнайтед и националния отбор на Англия след победата на мърсисайдци над Реал Мадрид с 1:0 в Шампионската лига по футбол.

Алексис МакАлистър отбеляза единствения гол през второто полувреме на двубоя на стадион "Анфийлд", а отборът, воден от мениджъра Арне Слот записа две поредни победи след серия от шест загуби в седем мача.

Ван Дайк застана редом до анализатора на Amazon Prime Рууни, който критикува лидерството на нидерландеца, докато капитанът на "червените" от Ливърпул говори след мача.

"В един свят на хаос трябва да запазиш спокойствие и да се опиташ да погледнеш от правилната перспектива", заяви Ван Дайк в Amazon Prime и добави: "Понякога шумът беше доста."

На въпрос дали е обърнал внимание на някой от експертите по-специално, Ван Дайк отговори: "Изобщо не. Но мисля, че е много важно нещата да се поставят в перспектива. Дръж главата си наведена, работи и се излизай от ситуацията, защото качеството е това, което имаме. Това не е въпросът."

"Мисля, че всички вие тук знаете, че става дума за отбор от 25 играчи и всеки живее различен живот, така че мен лично това не ме засяга. Но като капитан си имам работа с футболисти, които може да бъдат засегнати от критиките. Ако загубиш четири мача подред, като играч на Ливърпул, тогава има справедлива критика - това е абсолютно нормално. Но мисля, че понякога е прекалено. Живеем в свят, където има толкова много платформи, толкова много хора могат да казват различни неща, които се превръщат в по-големи, отколкото са", заяви още Върджил ван Дайк.

В отговор Уейн Рууни коментира: "Когато спечелиш Висшата лига, мисля, че казаното от мен беше справедливо. Не се очаква Ливърпул да загуби четири мача подред. Мисля, че реакцията от Върджил и отбора беше страхотна."

Van Dijk responds to Wayne Rooney’s criticism 😬 pic.twitter.com/L4gylSrxFl — LFCTact (@LFCTactico) November 4, 2025