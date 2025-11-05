Официално: Милан и Интер купуват „Сан Сиро“ днес – следва новият стадион

Днес Милан и Интер ще подпишат окончателния договор за придобиването на легендарния стадион „Джузепе Меаца“ и прилежащите му терени – сделка, която бележи нова ера за двата гранда. След близо век под управлението на общината, култовият „Сан Сиро“ ще премине в ръцете на своите двама дългогодишни наематели, пише “La Gazzetta dello Sport”.

Договорът за продажбата, на стойност 197 милиона евро, включва и прилежащите площи около съоръжението. Милан и Интер ще получат банков заем от около 100 милиона евро, като първата вноска към общината възлиза на 73 милиона. Градът ще направи и отстъпка от 22 милиона евро, договорена в хода на преговорите.

Причината за подписването именно днес е и практическа – ако сделката не беше финализирана, на 10 ноември щеше да влезе в сила архитектурна защита върху втория етаж на стадиона, което би попречило на бъдещи реконструкции или евентуално събаряне.

Президентът на Интер, Бепе Марота, потвърди вчера, че всичко е готово:

„Да, това е последната стъпка. От наша страна всичко е уредено. Утре ще бъде исторически момент.

Кметът на Милано също заяви, че процесът е приключил и забавянето от миналата седмица е било по чисто технически причини. Въпреки протестите на организации, които настояват „Сан Сиро“ да бъде запазен като културно наследство, всичко сочи, че трансакцията ще бъде финализирана без пречки.

След подписването двата клуба ще насочат усилията си към проекта за новия стадион, по който вече работят архитектурните студиа “Foster + Partners” и “Manica”. Новото съоръжение ще побира около 71 500 зрители, ще бъде с овална форма и модерна акустика, без емблематичните червени греди на настоящия стадион.