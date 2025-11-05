Новини
Италианецът №1 в света обяни защо е отказал да играе на Купа "Дейвис"

5 Ноември, 2025 16:15 337 0

Купа „Дейвис“ ще се проведе в Болоня, Италия, от 18 до 23 ноември

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Италианецът номер едно в света Яник Синер коментира пропускането на финалния кръг за Купа „Дейвис“.

„Когато сезонът приключи, ти е нужно време, за да се възстановиш от целия натрупан натиск, преживените емоции и физическите и психическите последици от състезанието. Допълнителна седмица подготовка ти дава нова мотивация и енергия. Играя тенис почти всеки ден и има моменти, когато не ми се иска. Нямам съмнение, че взех правилното решение тази година“, цитира Синер „Пунто де Брейк“.

Купа „Дейвис“ ще се проведе в Болоня, Италия, от 18 до 23 ноември. Италия ще се изправи срещу Австрия на четвъртфиналите. Италианците, водени от Синер, преди това спечелиха две поредни отличия от надпреварата.


