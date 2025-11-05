Новини
Спорт »
Световен футбол »
Нови горещи сблъсъци в Шампионската лига тази вечер

Нови горещи сблъсъци в Шампионската лига тази вечер

5 Ноември, 2025 11:06 574 0

  • шампионската лига-
  • мачове-
  • карабах -
  • челси -
  • аякс -
  • галатасарай -
  • бенфика -
  • байер леверкузен -
  • интер-
  • клуб брюж-
  • барселона -
  • манчестър сити-
  • борусия дортмунд -
  • марсилия-
  • аталанта

От 22:00 ч. Манчестър Сити посреща Борусия Дортмунд

Нови горещи сблъсъци в Шампионската лига тази вечер - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Днешната програма в Шампионската лига е изпълнена с интригуващи срещи, които ще държат в напрежение почитателите на футбола от първия до последния съдийски сигнал. Още в 19:45 часа стартират първите два мача за вечерта – Челси гостува на Карабах, а кипърският Пафос приема испанския Виляреал. Тези двубои ще дадат тон на една динамична и непредсказуема футболна нощ.

Футболната вечер обещава истински спектакъл, тъй като Манчестър Сити и Борусия Дортмунд се изправят един срещу друг в ключов сблъсък от груповата фаза на Шампионската лига. Двубоят на стадион "Етихад" ще започне точно в 22:00 часа и със сигурност ще прикова погледите на милиони фенове по света.

Сред останалите акценти от днешния ден е и завръщането на Барселона срещу белгийския Брюж – двата тима не са се срещали повече от две десетилетия, което допълнително засилва очакванията за този двубой.

В същия часови пояс, на "Сейнт Джеймсис Парк", Нюкасъл Юнайтед ще премери сили с коравия Атлетик Билбао – още един мач, който обещава да бъде изпълнен с обрати и емоции.

Ето и пълната програма за днешния ден в Шампионската лига:

- 19:45 ч. Карабах – Челси

- 19:45 ч. Пафос – Виляреал

- 22:00 ч. Аякс – Галатасарай

- 22:00 ч. Бенфика – Байер Леверкузен

- 22:00 ч. Интер – Кайрат Алмати

- 22:00 ч. Клуб Брюж – Барселона

- 22:00 ч. Манчестър Сити – Борусия Дортмунд

- 22:00 ч. Марсилия – Аталанта

- 22:00 ч. Нюкасъл Юнайтед – Атлетик Билбао


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ