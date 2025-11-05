Нови горещи сблъсъци в Шампионската лига тази вечер

Днешната програма в Шампионската лига е изпълнена с интригуващи срещи, които ще държат в напрежение почитателите на футбола от първия до последния съдийски сигнал. Още в 19:45 часа стартират първите два мача за вечерта – Челси гостува на Карабах, а кипърският Пафос приема испанския Виляреал. Тези двубои ще дадат тон на една динамична и непредсказуема футболна нощ.

Футболната вечер обещава истински спектакъл, тъй като Манчестър Сити и Борусия Дортмунд се изправят един срещу друг в ключов сблъсък от груповата фаза на Шампионската лига. Двубоят на стадион "Етихад" ще започне точно в 22:00 часа и със сигурност ще прикова погледите на милиони фенове по света.

Сред останалите акценти от днешния ден е и завръщането на Барселона срещу белгийския Брюж – двата тима не са се срещали повече от две десетилетия, което допълнително засилва очакванията за този двубой.

В същия часови пояс, на "Сейнт Джеймсис Парк", Нюкасъл Юнайтед ще премери сили с коравия Атлетик Билбао – още един мач, който обещава да бъде изпълнен с обрати и емоции.

Ето и пълната програма за днешния ден в Шампионската лига:

- 19:45 ч. Карабах – Челси

- 19:45 ч. Пафос – Виляреал

- 22:00 ч. Аякс – Галатасарай

- 22:00 ч. Бенфика – Байер Леверкузен

- 22:00 ч. Интер – Кайрат Алмати

- 22:00 ч. Клуб Брюж – Барселона

- 22:00 ч. Манчестър Сити – Борусия Дортмунд

- 22:00 ч. Марсилия – Аталанта

- 22:00 ч. Нюкасъл Юнайтед – Атлетик Билбао