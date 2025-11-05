Новини
Левски остава без Карл Фабиен за дербито с ЦСКА

5 Ноември, 2025 12:32

Мачът е тази събота от 15:00 часа

Левски остава без Карл Фабиен за дербито с ЦСКА - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Френският полузащитник на Левски Карл Фабиен, ще пропусне вечното дерби с ЦСКА заради мускулно разтежение, което получи по време на последната тренировка преди убедителната победа с 3:0 над Арда. Лекарският щаб на тима потвърди, че възстановяването му ще отнеме минимум две седмици, което означава, че той няма да бъде на разположение и за гостуването на Монтана след паузата за националните отбори.

Това е четвъртата подобна травма за французина, откакто облече екипа на Левски – истинска неприятност за треньорския щаб, който разчиташе на неговата креативност и опит в средата на терена.

Фабиен бе сред героите при драматичното равенство 2:2 с "червените" през пролетта, а отсъствието му сега със сигурност ще се усети.

Въпреки това, има и лъч надежда за феновете на "сините": Мазир Сула, който получи болезнен удар в глезена срещу Арда, се е разминал с по-сериозна контузия и ще бъде на разположение на треньора.


