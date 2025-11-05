Новини
Даниел Боримиров: Надявам се Левски и ЦСКА да дадат пример на останалите

5 Ноември, 2025 15:58

Ние преследваме нашите цели

Даниел Боримиров: Надявам се Левски и ЦСКА да дадат пример на останалите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изпълнителният директор на Левски – Даниел Боримиров, сподели очакванията си за предстоящото дерби с ЦСКА в събота. Шефът на „сините“ изрази надежда, че двубоят ще мине без ексцесии и двата клуба ще бъдат пример за останалите.

„Настроението в отбора е оптимистично. Готвим се за предстоящото дерби с ЦСКА. Ние преследваме нашите цели. Във всеки мач играем за победа. Пожелавам си и в събота е така. Желанието ми е да зарадваме нашите фенове, които са нашия дванадесети играч. Благодарности към тях и се надявам да ги зарадваме в събота“, сподели Боримиров.

„Няма значение моментното класиране. Този мач е с изключително голям заряд. Който е по-мотивиран и успее да изпълни тактическите указания и направи по-малко грешки, той ще победи.

Надявам се двата клуба да покажем и да дадем пример на останалите. В последните 2-3 мача нямаше никакви ексцесии, надявам се и в събота да е така. Трябва да покажем, че се променяме към добро и да бъдем пример. Нека хората да идват със семействата си на стадионите и да се наслаждават на играта, а не на глупостите, които сме гледали в предишните години. Имаше срещи с двата клуба, разговаряли сме и с полицията. Факт е, че буферните зони са намалени, което показва, че вървим в правилната посока“, каза още той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    1 1 Отговор
    Примери не останаха в тая мутренска държава

    16:05 05.11.2025

  • 2 ВИЖ СЕБЕ СИ

    0 0 Отговор
    танасччо шиш и туулууупа и Ганчо и Манчо кои сте и какви сте вие и тогава говори за ПРИМЕРИ. АД ПОЗОР И ТЕРОР ЩЕ БЪДЕ. ВИЕ СТЕ ПРИМЕРА И ВСИЧКИ РАВНИС ПО ВАС.

    16:24 05.11.2025

  • 3 Трол

    0 0 Отговор
    "Левски" и ЦСКА винаги са били пример за уважение, спортсменство и достойно поведение както на терена, така и на трибуните.

    16:24 05.11.2025

