Даниел Боримиров: Надявам се Левски и ЦСКА да дадат пример на останалите

Изпълнителният директор на Левски – Даниел Боримиров, сподели очакванията си за предстоящото дерби с ЦСКА в събота. Шефът на „сините“ изрази надежда, че двубоят ще мине без ексцесии и двата клуба ще бъдат пример за останалите.

„Настроението в отбора е оптимистично. Готвим се за предстоящото дерби с ЦСКА. Ние преследваме нашите цели. Във всеки мач играем за победа. Пожелавам си и в събота е така. Желанието ми е да зарадваме нашите фенове, които са нашия дванадесети играч. Благодарности към тях и се надявам да ги зарадваме в събота“, сподели Боримиров.

„Няма значение моментното класиране. Този мач е с изключително голям заряд. Който е по-мотивиран и успее да изпълни тактическите указания и направи по-малко грешки, той ще победи.

Надявам се двата клуба да покажем и да дадем пример на останалите. В последните 2-3 мача нямаше никакви ексцесии, надявам се и в събота да е така. Трябва да покажем, че се променяме към добро и да бъдем пример. Нека хората да идват със семействата си на стадионите и да се наслаждават на играта, а не на глупостите, които сме гледали в предишните години. Имаше срещи с двата клуба, разговаряли сме и с полицията. Факт е, че буферните зони са намалени, което показва, че вървим в правилната посока“, каза още той.