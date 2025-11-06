Новини
Спорт »
Тенис »
Арина Сабаленка демонстрира класа и елиминира Коко Гоф на WTA Финалите в Рияд

Арина Сабаленка демонстрира класа и елиминира Коко Гоф на WTA Финалите в Рияд

6 Ноември, 2025 22:37 443 0

  • арина сабаленка -
  • коко гоф-
  • успех -
  • турнир -
  • wta-
  • финали-
  • тенис

Беларускинята си осигури място на полуфиналите

Арина Сабаленка демонстрира класа и елиминира Коко Гоф на WTA Финалите в Рияд - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световната номер едно в женския тенис Арина Сабаленка се наложи над американската сензация Коко Гоф. С категоричен успех – 7:6(5), 6:2 – беларускинята си осигури място на полуфиналите на престижния турнир на WTA в Рияд.

Двубоят започна с напрегната размяна на пробиви, като и двете състезателки демонстрираха завидна концентрация и борбен дух.

Първият сет се реши в драматичен тайбрек, където Сабаленка запази хладнокръвие и минимизира грешките си, за да поведе в резултата.

Във втората част шампионката от US Open показа защо е лидер в световната ранглиста – с мощни сервиси и прецизни удари тя реализира три пробива и контролираше темпото на играта.

Сабаленка впечатли с 63% спечелени точки на първи сервис и 57% на втори, което ѝ осигури комфортна преднина и заслужена победа.

С този успех Арина Сабаленка оглави група „Щефи Граф“ и ще се изправи срещу Аманда Анисимова – втората в класирането на група „Серина Уилямс“ – в битка за място на финала. За Коко Гоф турнирът приключва, след като тя остана на трета позиция в груповата фаза.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ