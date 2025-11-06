Арина Сабаленка демонстрира класа и елиминира Коко Гоф на WTA Финалите в Рияд

Световната номер едно в женския тенис Арина Сабаленка се наложи над американската сензация Коко Гоф. С категоричен успех – 7:6(5), 6:2 – беларускинята си осигури място на полуфиналите на престижния турнир на WTA в Рияд.

Двубоят започна с напрегната размяна на пробиви, като и двете състезателки демонстрираха завидна концентрация и борбен дух.

Първият сет се реши в драматичен тайбрек, където Сабаленка запази хладнокръвие и минимизира грешките си, за да поведе в резултата.

Във втората част шампионката от US Open показа защо е лидер в световната ранглиста – с мощни сервиси и прецизни удари тя реализира три пробива и контролираше темпото на играта.

Сабаленка впечатли с 63% спечелени точки на първи сервис и 57% на втори, което ѝ осигури комфортна преднина и заслужена победа.

С този успех Арина Сабаленка оглави група „Щефи Граф“ и ще се изправи срещу Аманда Анисимова – втората в класирането на група „Серина Уилямс“ – в битка за място на финала. За Коко Гоф турнирът приключва, след като тя остана на трета позиция в груповата фаза.