ФИФА удари с нова трансферна забрана Ботев (Пловдив)

ФИФА удари с нова трансферна забрана Ботев (Пловдив)

7 Ноември, 2025 14:58 512 0

Какво означава това за "канарчетата"?

ФИФА удари с нова трансферна забрана Ботев (Пловдив) - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов

Ботев (Пловдив) се изправя пред нови сериозни предизвикателства, след като световната футболна централа ФИФА наложи поредна санкция на клуба, ограничавайки възможността му да регистрира нови попълнения. Новината гръмна вчера, когато стана ясно, че "жълто-черните" са получили второ поредно наказание, което ще ги лиши от правото да картотекират нови футболисти в рамките на три последователни трансферни прозореца. Това решение идва само две седмици след предишната забрана, която бе наложена заради неизплатени задължения към бившия играч Абдулайе Траоре – проблем, наследен от предишното ръководство на клуба.

Въпреки че първата санкция, регистрирана на 24 октомври, все още не е отменена, сега към нея се добавя и нова, което допълнително усложнява ситуацията на пловдивчани. ФИФА не разкрива публично конкретните причини за последното наказание, но е уведомила ръководството на Ботев (Пловдив) за наложената мярка.

Според правилата на международната футболна организация, веднага щом всички финансови задължения бъдат погасени, забраната ще бъде вдигната в кратки срокове.

Не само "канарчетата" са под прицела на ФИФА – подобни рестрикции бяха наложени и на Берое, който също е със забрана за трансфери, както и на Спартак (Варна), който се сдоби със санкция преди броени дни.


