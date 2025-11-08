Новини
Спорт »
Тенис »
Новак Джокович: Играя заради любовта към спорта, не заради нечии очаквания

Новак Джокович: Играя заради любовта към спорта, не заради нечии очаквания

8 Ноември, 2025 16:03 432 0

  • новак джокович -
  • оттегляне-
  • тенис-
  • атина

Сърбинът коментира темата около своето оттегляне

Новак Джокович: Играя заради любовта към спорта, не заради нечии очаквания - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Новак Джокович коментира темата около своето оттегляне. Носителят на 24 титли от Големия шлем бе категоричен, че не мисли за край на кариерата и няма намерение скоро да напуска тениса, пише Tennis World USA.

38-годишният сърбин призна, че идеята за отказване му е минавала през ума неведнъж – както след големи успехи, така и след тежки моменти. Въпреки това, той подчерта, че само той самият ще реши кога е време да затвори тази глава от живота си.

„Много пъти съм се питал дали не е време да спра. Но отказвам да говоря за това. Смятам, че съм си заслужил правото да играя колкото и когато аз реша“, заяви Джокович.

Сърбинът даде пример и с друга голяма звезда – Стан Вавринка, който също често е питан за края на кариерата си. „Стан е напълно прав, когато казва: ‘Оставете ме на мира. Нека играя, нека се наслаждавам.’ Разбирам любопитството на хората, но за мен няма обратно броене в ума ми“, добави Новак.

Джокович не скри раздразнението си и от думите на президента на Италианската тенис федерация Анджело Бинаги, който обяви участието му на Финалите на ATP без потвърждение от неговия екип. „Не обичам някой да говори от мое име. Ще реша сам къде и кога ще играя“, отсече той.

Въпреки физическите натоварвания и по-редуцирания си календар, Новак продължава да се състезава на най-високо ниво. Той остава сред първите четирима в годишната ранглиста дори след 38-ия си рожден ден и тази седмица в Атина гони своята 101-ва титла.

„Да, мисълта за отказване е минавала през ума ми, но всеки път стигам до едно и също решение – да продължа. Играя заради любовта към спорта, не заради нечии очаквания. Ще реша сам кога ще дойде краят“, завърши Джокович.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ