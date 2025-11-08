Новак Джокович: Играя заради любовта към спорта, не заради нечии очаквания

Новак Джокович коментира темата около своето оттегляне. Носителят на 24 титли от Големия шлем бе категоричен, че не мисли за край на кариерата и няма намерение скоро да напуска тениса, пише Tennis World USA.

38-годишният сърбин призна, че идеята за отказване му е минавала през ума неведнъж – както след големи успехи, така и след тежки моменти. Въпреки това, той подчерта, че само той самият ще реши кога е време да затвори тази глава от живота си.

„Много пъти съм се питал дали не е време да спра. Но отказвам да говоря за това. Смятам, че съм си заслужил правото да играя колкото и когато аз реша“, заяви Джокович.

Сърбинът даде пример и с друга голяма звезда – Стан Вавринка, който също често е питан за края на кариерата си. „Стан е напълно прав, когато казва: ‘Оставете ме на мира. Нека играя, нека се наслаждавам.’ Разбирам любопитството на хората, но за мен няма обратно броене в ума ми“, добави Новак.

Джокович не скри раздразнението си и от думите на президента на Италианската тенис федерация Анджело Бинаги, който обяви участието му на Финалите на ATP без потвърждение от неговия екип. „Не обичам някой да говори от мое име. Ще реша сам къде и кога ще играя“, отсече той.

Въпреки физическите натоварвания и по-редуцирания си календар, Новак продължава да се състезава на най-високо ниво. Той остава сред първите четирима в годишната ранглиста дори след 38-ия си рожден ден и тази седмица в Атина гони своята 101-ва титла.

„Да, мисълта за отказване е минавала през ума ми, но всеки път стигам до едно и също решение – да продължа. Играя заради любовта към спорта, не заради нечии очаквания. Ще реша сам кога ще дойде краят“, завърши Джокович.