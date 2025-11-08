Ювентус и Торино не излъчиха победител в скучно дерби на „Алианц Стейдиъм“

Градското дерби между Ювентус и Торино от 11-ия кръг на италианската Серия „А“ завърши без голове и без победител. Двата тима не успяха да намерят път към мрежата и разочароваха феновете си с нулево равенство на стадион „Алианц“ в Торино.

Въпреки амбициите и на двата отбора да се наложат в битката за надмощие в града, срещата премина под знака на предпазливостта и липсата на голови положения. „Бианконерите“ не успяха да се възползват от домакинското си предимство, а „биковете“ от Торино също не намериха начин да изненадат съперника си.

След този резултат Ювентус остава на пета позиция във временното класиране с актив от 19 точки, докато Торино заема 11-ото място с 14 пункта.