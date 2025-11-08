Новини
Ювентус и Торино не излъчиха победител в скучно дерби на „Алианц Стейдиъм“

8 Ноември, 2025 21:06 363 1

  • ювентус-
  • торино-
  • градско дерби-
  • серия а-
  • равенство-
  • футбол-
  • италия-
  • класиране-
  • стадион алианц

Двата тима не успяха да отбележат гол

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Градското дерби между Ювентус и Торино от 11-ия кръг на италианската Серия „А“ завърши без голове и без победител. Двата тима не успяха да намерят път към мрежата и разочароваха феновете си с нулево равенство на стадион „Алианц“ в Торино.

Въпреки амбициите и на двата отбора да се наложат в битката за надмощие в града, срещата премина под знака на предпазливостта и липсата на голови положения. „Бианконерите“ не успяха да се възползват от домакинското си предимство, а „биковете“ от Торино също не намериха начин да изненадат съперника си.

След този резултат Ювентус остава на пета позиция във временното класиране с актив от 19 точки, докато Торино заема 11-ото място с 14 пункта.


  • 1 голяма борба

    Макар 0:0 мача не бе кучен.Отлични вратари ,йлдъз от юве ще ни разнищи в турция!покойно можеше да бъде и 1:1 или победа за един от двата.Невероятно е ,че торо издържа!Три нулеви равенства остава и милан да направи 0:0...

    21:33 08.11.2025

