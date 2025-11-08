Новини
Спорт »
Световен футбол »
Атлетико Мадрид подчини Леванте на „Метрополитано“

8 Ноември, 2025 22:41 380 0

  • атлетико мадрид-
  • леванте -
  • ла лига-
  • футбол-
  • испания

„Дюшекчиите“ вече заемат трето място в класирането

Атлетико Мадрид подчини Леванте на „Метрополитано“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Атлетико Мадрид не остави никакви шансове на гостуващия Леванте и триумфира с 3:1 в дванадесетия кръг на шампионата в Ла Лига.

Още в началото на срещата домакините взеха инициативата. Само 12 минути след първия съдийски сигнал, нещастен автогол на Дела даде преднина на „дюшекчиите“ и разпали страстите по трибуните. Леванте обаче не се предаде и в 21-ата минута Ману Санчес възстанови равенството след прецизен пас от Йон Андер Оласагасти, връщайки интригата в мача.

Второто полувреме обаче бе белязано от блясъка на Антоан Гризман. Френският нападател изведе Атлетико напред в 61-ата минута, след като получи чудесна асистенция от Маркос Йоренте. Гризман не спря дотук – в 80-ата минута той отново намери пътя към мрежата и оформи крайното 3:1, с което подпечата успеха на мадридчани.

С този убедителен резултат Атлетико Мадрид се изкачи на трето място във временното класиране с актив от 25 точки, докато Леванте остава в опасната зона – 17-и с едва 9 точки.


