Барселона победи Селта Виго с хеттрик на Левандовски

Барселона победи Селта с 4:2 в мач от 12-ия кръг на Ла Лига, игран на "Балаидос".

В герой на вечерта се превърна Роберт Левандовски, който вкара хеттрик за гостите. Барса скъси дистанцията от лидера Реал Мадрид на три точки, заемайки втората позиция с 28. Селта е 13-и с 13 точки.

Треньорът на гостите Ханзи Флик трябваше да прави промени в състава си още преди началото на мача, тъй като заявеният за титуляр Марк Касадо се почувства зле на загрявката и бе сменен в стартовите 11 от Дани Олмо.

Барса поведе в резултата в 10-ата минута от дузпа, свирена за игра с ръка на Маркос Алонсо. Левандовски я вкара, като прати топката под плонжа на Андрей Раду - 0:1. Серхио Карейра изравни малко по-късно след самостоятелен рейд.

В 25-ата минута гредата спаси домакините след шут на Маркъс Рашфорд, а след това Андрей Раду се отличи с блестящо спасяване при опита за добавка на Левандовски. Каталунците стигнаха до втори гол в 37-ата минута. Рашфорд намери Левандовски в наказателното поле, а той с изстрел от въздуха прати топката между краката на Раду и в мрежата - 1:2.

"Балаидос" отново изригна в 43-ата минута, когато Борха Иглесиас получи пас от Феран Жутгла отдясно и от границата на наказателното поле изстреля снаряд във вратата на Войчех Шчесни - 2:2.

В третата минута на добавеното време към първата част Рашфорд отново се включи добре отляво и пусна към Ламин Ямал на далечната греда, Илайш Мориба помогна, след като чукна топката към младока, а десетката на Барса от малък ъгъл се разписа за 2:3.

След центриране от корнер на Рашфорд в 73-ата минута, Левандовски от трудна позиция насочи топката с глава в далечния ъгъл на вратата за 2:4, оформяйки хеттрика си.

В 88-ата минута Ямал излезе сам срещу вратаря, но уцели гредата.

Барселона остана с човек по-малко в четвъртата минута на добавеното време след втори жълт картон на Френки де Йонг.