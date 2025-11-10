Новини
Спорт »
Световен футбол »
Барселона победи Селта Виго с хеттрик на Левандовски

Барселона победи Селта Виго с хеттрик на Левандовски

10 Ноември, 2025 06:14 586 0

  • барселона-
  • футбол-
  • ла лига-
  • селта виго-
  • роберт левандовски

Барса скъси дистанцията от лидера Реал Мадрид  на три точки, заемайки втората позиция с 28. Селта е 13-и с 13 точки

Барселона победи Селта Виго с хеттрик на Левандовски - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Барселона победи Селта с 4:2 в мач от 12-ия кръг на Ла Лига, игран на "Балаидос".

В герой на вечерта се превърна Роберт Левандовски, който вкара хеттрик за гостите. Барса скъси дистанцията от лидера Реал Мадрид на три точки, заемайки втората позиция с 28. Селта е 13-и с 13 точки.

Треньорът на гостите Ханзи Флик трябваше да прави промени в състава си още преди началото на мача, тъй като заявеният за титуляр Марк Касадо се почувства зле на загрявката и бе сменен в стартовите 11 от Дани Олмо.

Барса поведе в резултата в 10-ата минута от дузпа, свирена за игра с ръка на Маркос Алонсо. Левандовски я вкара, като прати топката под плонжа на Андрей Раду - 0:1. Серхио Карейра изравни малко по-късно след самостоятелен рейд.

В 25-ата минута гредата спаси домакините след шут на Маркъс Рашфорд, а след това Андрей Раду се отличи с блестящо спасяване при опита за добавка на Левандовски. Каталунците стигнаха до втори гол в 37-ата минута. Рашфорд намери Левандовски в наказателното поле, а той с изстрел от въздуха прати топката между краката на Раду и в мрежата - 1:2.

"Балаидос" отново изригна в 43-ата минута, когато Борха Иглесиас получи пас от Феран Жутгла отдясно и от границата на наказателното поле изстреля снаряд във вратата на Войчех Шчесни - 2:2.

В третата минута на добавеното време към първата част Рашфорд отново се включи добре отляво и пусна към Ламин Ямал на далечната греда, Илайш Мориба помогна, след като чукна топката към младока, а десетката на Барса от малък ъгъл се разписа за 2:3.

След центриране от корнер на Рашфорд в 73-ата минута, Левандовски от трудна позиция насочи топката с глава в далечния ъгъл на вратата за 2:4, оформяйки хеттрика си.

В 88-ата минута Ямал излезе сам срещу вратаря, но уцели гредата.

Барселона остана с човек по-малко в четвъртата минута на добавеното време след втори жълт картон на Френки де Йонг.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ