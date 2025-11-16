Новини
Везенков поведе Олимпиакос към седми пореден успех

16 Ноември, 2025 18:54 525 1

Грандът от Пирея продължава да бъде единственият отбор в лигата без поражение от началото на сезона

Везенков поведе Олимпиакос към седми пореден успех - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Олимпиакос срази Промитеас в Патра с 88:64 в двубой от 7-ия кръг на гръцкото първенство по баскетбол, предаде БТА.

Грандът от Пирея продължава да бъде единственият отбор в лигата без поражение от началото на сезона - вече 7-0. Българската звезда на Олимпиакос – Александър Везенков направи силен мач, като вкара 18 точки за 20 минути игра. Той добави 6 борби и 2 асистенции.

Българинът беше почти безгрешен в стрелбата от игра за 2 точки - 8/10, реализира двата фаула, които изпълни, но не успя да вкара тройка днес - 0/2. Сейбън Лий се отчете с 15 точки и 7 асистенции за Олимпиакос.


Гърция
  • 1 ФАКТИ

    0 0 Отговор
    ТОЯ НЕ ЗАСЛУЖАВА И ГРАМ МАСТИЛО.

    19:03 16.11.2025

