Външно министерство: Очаква се днес да се приберат 180 български граждани от Дубай и 111 от Салала, Оман

5 Март, 2026 17:39 329 5

Сформираният кризисен щаб на Министерството на външните работи организира най-мащабната и комплексна до момента операция по евакуация на български граждани от няколко държави в региона на Близкия изток

Външно министерство: Очаква се днес да се приберат 180 български граждани от Дубай и 111 от Салала, Оман - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Сформираният кризисен щаб на Министерството на външните работи организира най-мащабната и комплексна до момента операция по евакуация на български граждани от няколко държави в региона на Близкия изток. Операцията се осъществява чрез комбиниране на сухопътен и въздушен транспорт и налага прецизен подход, за да бъде оказано своевременно съдействие и осигуряване на безопасно завръщане в България на нашите сънародници. За да бъде постигната тази цел се използват всички възможни механизми, включително и Механизма на ЕС за гражданска защита. МВнР работи в постоянна координация с Министерството на туризма, Министерството на транспорта и съобщенията, както и с кабинета на министър-председателя за успешното изпълнение на операцията, съобщават от пресцентъра на Външно министерство.

В рамките на операцията днес в 18.45 се очаква на Летище „Васил Левски“ да се приберат 180 наши сънародници, изведени със специален полет на „България Еър“ от Дубай. По-рано през деня, в 17.30 часа ще пристигнат на родна земя и 111 български граждани, изведени от Салала, Оман с чартърен полет на „България Еър“.
Към 14 часа по данни на Ситуационния център на МВнР, съдействие са получили както следва:

OAE:

На 5 март 2026 г., 02:15 ч. кацна в България полет на „Държавен авиационен оператор“ от Абу Даби с 85 души на борда;

На 5 март 2026 г., 03:30 ч. кацна в България полет на авиокомпания „Гъливер“ от Дубай с 326 души на борда.

Бахрейн, Саудитска Арабия и Катар:

Активиран е механизмът за сътрудничество в ЕС с евакуационен полет (от Рияд до Виена) на Австрия. Договорени са 29 самолетни места на борда за български граждани: от Бахрейн – 16; от Саудитска Арабия - 10, както и от Катар - 3. Този полет се изпълнява в момента.

Йордания:

Посолството оказа съдействие на туроператорски агенции за общо 130 български граждани.

Ирак:

В рамките на последните дни общо 20 сънародници бяха евакуирани сухопътно през границата с Турция или Йордания. На този етап вече няма български граждани за евакуация от Ирак.

Кувейт:

Към момента е затворено въздушното пространство и не работи гражданско летище. В страната се намират 8 български туристи, като посолството работи по конкретен вариант за извеждане.

Израел:

14 краткосрочно пребиваващи в Израел български граждани, със съдействието на друга държава членка на ЕС, са изведени по сухопътен маршрут Тел Авив-ГКПП- Таба - летище Шарм ел Шейх. Двама български граждани са напуснали Израел по друг маршрут до летище Аман – Прага със сухопътен и въздушен транспорт, осигурен от друга ДЧ на ЕС.

Иран:

В страната пребивават общо 47 български граждани, като има и 14 ирански граждани - членове на семействата. Двама са поискали евакуация, но тъй като имат двойно гражданство (българско и иранско) в момента не могат да напускат страната.

Въздушното пространство на ОАЕ вече е отворено, като се извършват търговски полети, което позволява туроператорите да започнат да осъществяват полетите с организирано пътувалите до ОАЕ български граждани, като така успешно да изпълнят поетите към клиентите си ангажименти.
Към настоящия момент в Катар, където не се очаква отваряне на въздушното пространство в следващите дни, все още има български граждани, изразили желание да бъдат евакуирани от страната. Усилията на Кризисния щаб на МВнР се концентрират за съдействие, включително и чрез варианти през Саудитска Арабия по суша.

Министерството на външните работи отново обръща внимание, че българските граждани, засегнати от ситуацията с преустановените полети през летищата в Близкия изток, но намиращи се извън зоните на активни военни действия, следва да поддържат контакт със своите авиопревозвачи или туроператори за осигуряване на алтернативни маршрути през трети дестинации за завръщане в България.

Кризисният щаб на МВнР продължава да работи денонощно и да приема и обработва всички обаждания и сигнали от региона и множество други точки на света.

Сигнали и молби за съдействие се приемат на денонощните телефонни линии на Ситуационния център и на новооткритите линии на Кризисния щаб за пряка връзка с българските граждани, блокирани в региона на Близкия изток: +359 2 948 3051; +359 2 948 3052; +359 2 948 2085; +359 2 948 2087; +359 2 948 3124; +359 2 948 2798; +359 2 948 2552; +359 2 948 2086 както и на e-mail: [email protected]


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И защо се прибират?

    3 0 Отговор
    Там поне ги пазят. Тук куче влачи, диря няма.

    Коментиран от #3

    17:41 05.03.2026

  • 2 честен ционист

    2 11 Отговор
    "Усилията на Кризисния щаб на МВнР се концентрират за съдействие, включително и чрез варианти през Саудитска Арабия по суша."

    От Дубай до Рияд е 1000км по суша..

    17:43 05.03.2026

  • 3 честен ционист

    3 11 Отговор

    До коментар #1 от "И защо се прибират?":

    Прибират се с недекларирани фурми по дисагите.

    17:44 05.03.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    3 11 Отговор
    А защо държавата плаща разходите на Благо Джизъса и такива като него?

    Коментиран от #5

    17:45 05.03.2026

  • 5 честен ционист

    0 4 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Защото падат комисионни за гладните превозвачи покрай на Благо воаяжите.

    17:50 05.03.2026

