Нов рекорд за Джокович: Сърбинът остави зад себе си Федерер и Надал

17 Ноември, 2025 22:20 615 0

Тенис обществото не спира да се възхищава на издръжливостта, таланта и борбения дух на Ноле

Нов рекорд за Джокович: Сърбинът остави зад себе си Федерер и Надал - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Новак Джокович отново доказа, че е сред най-ярките звезди в историята на тениса, като постави ново впечатляващо постижение. Въпреки че този сезон бе белязан от травма, която му попречи да се включи във финалите в Торино, 24-кратният носител на титли от Големия шлем завърши 2025 година на престижното четвърто място в световната ранглиста.

Това класиране не е просто поредна статистика – то превръща Джокович в абсолютен рекордьор по брой сезони, завършени сред най-добрите четирима в света.

За 16-и път в своята бляскава кариера сърбинът приключва годината в топ 4, изпреварвайки по този показател двамата си най-големи съперници – Роджър Федерер и Рафаел Надал, които са постигали това по 15 пъти.

Любопитен факт е, че в осем от тези 16 сезона Джокович е бил недостижим на върха като номер 1 в света.

С този нов рекорд Новак затвърждава статута си на един от най-успешните и постоянни тенисисти в историята на спорта, оставяйки трайна следа и вдъхновявайки милиони фенове по цял свят.


