Роджър Федерер влиза официално в Залата на славата

19 Ноември, 2025 17:30 710 2

През цялата си кариера винаги съм ценял историята на тениса и примера, даден от тези, които са били преди мен

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Роджър Федерер ще бъде въведен в залата на славата на тениса на церемония, насрочена за август 2026 година в Нюпорт, Роуд Айлънд, съобщиха организаторите на събитието.

Федерер спечели 20 титли от Големия шлем, първият тенисист, направил това постижение и спечели 103 титли в кариерата си, преди да прекрати кариерата си през 2022 г. Той заемаше първото място в световната ранглиста рекордните 237 седмици поред между 2004 и 2008 г.

„Огромна чест е да бъда въведен в Международната зала на славата на тениса и да застана редом до толкова много от великите шампиони в играта... да бъда признат по този начин от спорта и от моите колеги е голямо признание“, каза Федерер в изявление, споделено от залата на славата.

Швейцарецът заемаше първото място в ранглистата на ATП в продължение на 310 седмици по време на кариерата си и имаше дългогодишни съперничества с Рафаел Надал и Новак Джокович, другите двама от „голямата тройка“ на мъжкия тенис по това време.

„През цялата си кариера винаги съм ценял историята на тениса и примера, даден от тези, които са били преди мен... Очаквам с нетърпение да посетя Нюпорт следващия август, за да отпразнувам този специален момент с тенис общността“, добави 44-годишният тенисист.


  • 1 Най-великия

    3 1 Отговор
    Само поклон ….

    19:19 19.11.2025

  • 2 така е

    2 3 Отговор
    Най-великият!

    21:24 19.11.2025

