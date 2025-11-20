Новини
Резултати от НБА

20 Ноември, 2025 10:39 507 0

Изиграха се девет срещи тази нощ

Резултати от НБА - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Резултати от Националната баскетболна асоциация (NBA) на САЩ и Канада:

Маями Хийт – Голдън Стейт Уориърс 110:96

Индиана Пейсърс – Шарлът Хорнетс 127:118

Кливланд Кавалиърс – Хюстън Рокетс 104:114

Филаделфия 76-ърс – Торонто Раптърс 112:121

Минесота Тимбъруулвс – Вашингтон Уизърдс 120:109

Ню Орлиънс Пеликанс – Денвър Нъгетс 118:125

Далас Маверикс – Ню Йорк Никс 111:113

Портланд Трейл Блейзърс – Чикаго Булс 121:122

Оклахома Сити Тъндър – Сакраменто Кингс 113:99


