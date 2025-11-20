Резултати от НБА

Резултати от Националната баскетболна асоциация (NBA) на САЩ и Канада:
Маями Хийт – Голдън Стейт Уориърс 110:96
Индиана Пейсърс – Шарлът Хорнетс 127:118
Кливланд Кавалиърс – Хюстън Рокетс 104:114
Филаделфия 76-ърс – Торонто Раптърс 112:121
Минесота Тимбъруулвс – Вашингтон Уизърдс 120:109
Ню Орлиънс Пеликанс – Денвър Нъгетс 118:125
Далас Маверикс – Ню Йорк Никс 111:113
Портланд Трейл Блейзърс – Чикаго Булс 121:122
Оклахома Сити Тъндър – Сакраменто Кингс 113:99
