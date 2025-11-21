Американка със солидна визитка ще помага на България в евроквалификациите

Женският национален отбор на България ще разчита на още една натурализирана баскетболистка след Кайла Хилсман. Треньорът на представителния ни тим при дамите Таня Гатева ще може да използва в евроквалификациите през март 2026 г. Стефани Костович.
Американката вече държи в ръцете си своя български паспорт. Това означава, че тя може да даде още повече дълбочина в състава на България за срещите от група Е на пресявките догодина. След като записаха три поредни победи в този игрови прозорец, в следващия нашите момичета ще имат домакинства на Азербайджан на 11 март и Украйна на 14 март, както и гостуване на Черна гора на 17 март.
Коя е Стефани Костович?
Родена е на 9 октомври 1995 г. във Франклин, щата Уисконсин (САЩ). Висока е 189 см. и играе на позиции 4 и 5. Фамилията ѝ идва от полските корени на дядо ѝ, макар че самата тя признава преди време, че има и малко немска кръв във вените си.
Начало и образование
Стефани започва да се занимава с баскетбол на 12 години, вървейки по стъпките на трите си по-големи сестри. В гимназията се отдава и на лека атлетика, което доста ѝ помага и в баскетболната кариера. Учи и в медицинско училище. Има и диплома в специалност “Психология”. Завършва университета “Уисконсин” в Милуоки през 2018 г. Избрана е в Идеалния отбор на “All-Horizon League” и два пъти във Втория тим.
Европа
Костович има солидна баскетболна визитка. Качествата ѝ са познати в общо осем страни извън родината ѝ. Стефани трупа опит като част от гръцките Атинайкос и Олимпиакос, мексиканските Либертадорес де Керетару и Пантерас де Агуаскалиентес, румънския Сату Маре, полския Бидгошч, немския Келтерн, италианския Сан Мартино ди Лупари и чешкия Бърно. За последния има средни показатели от 12.8 точки, 6.8 борби и 1.9 асистенции в общо 26 мача през 2024/2025.
Понастоящем е част от румънския Рапид.
Постижения
30-годишната баскетболистка има сребро в гръцкия елит през 2021 г. с Олимпиакос. Година по-късно играе и финал в турнира за Купата на Румъния и достига до полуфиналите в местния шампионат със Сату Маре. Шампионка на Германия от 2023 г. с Келтерн. През миналия сезон има финал и в чешкото първенство със състава на Бърно.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
За колко кинта го купи?
Коментиран от #4
11:29 21.11.2025
2 Смех бате
Коментиран от #3
11:52 21.11.2025
3 ахахаха
До коментар #2 от "Смех бате":за какви византийци бълнуваш, нещо си объркал епохата май?
12:01 21.11.2025
4 Студопор
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":То българските ги раздават по два за лев... Пардон, евро. Питай макетата. Всички са с български паспорти, да може да пътуват из Европата.
12:09 21.11.2025
5 Студопор
Коментиран от #7
12:10 21.11.2025
6 Полска американка
12:20 21.11.2025
7 Прочети
До коментар #5 от "Студопор":още 10 пъти статията!
12:21 21.11.2025
8 Някой
"в вроквалификациите"
Сам ще си маркирам съобщението, че да го видите.
12:28 21.11.2025
9 Малиии
12:41 21.11.2025
10 Моше
12:55 21.11.2025