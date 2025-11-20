Новини
Петър Мицин спечели златен медал на 1500 метра свободен стил

20 Ноември, 2025 11:36 1 096 3

  • петър мицин -
  • 1500 метра-
  • свободен стил-
  • държавното лично отборно първенство -
  • плуване-
  • басейн-
  • бургас

Това стана на Държавното лично отборно първенство по плуване в 25-метров басейн

Петър Мицин спечели златен медал на 1500 метра свободен стил - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Петър Мицин спечели надпреварата на 1500 метра свободен стил при мъжете от Държавното лично отборно първенство по плуване в 25-метров басейн, което започна в "Парк Арена ОЗК" Бургас, информира БНР

Националният рекордьор в дисциплината финишира с време 15:32.18 минути за първия си триумф на шампионата.

Представителят на клуб Вихрен беше по-бърз с 5.04 секунди от завършилия на втора позиция Калоян Драгнев (Пловдив 2019).

Трети се нареди Мартин Юсев (Младост 91).

Драгнев стана шампион за юноши старша възраст, а Олег Миланов от Олимп беше най-бърз при юношите младша възраст с време 16:47.97 минути.

Ема Димитрова от клуб ВСИ спечели златния медал в надпреварата на 800 метра свободен стил при жените.

14-годишната състезателка завърши за 9:05.71 минути, с което взе титлата и за девойки младша възраст.

След нея останаха Яна Ангелова от Вихрен и Лора Шаранкова от Пловдив 2019.

Шаранкова е с най-добър резултат при девойките старша възраст - 9:10.91 минути.

Стартовете в Бургас продължават до неделя.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
  • 1 Кит

    0 0 Отговор
    Не, че е нещо, ама световният рекорд за жени на 1500 м св стил в 25 м басейн е под 15:10, ако не ме лъже паметта.
    Иначе - поздравления за победата!

    Коментиран от #2

    11:54 20.11.2025

  • 2 Москвич Трабантов

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кит":

    Не се напъвай до коментираш неща от които не разбираш. Петър има 14.45, но Петър в България реално няма конкуренция, така че няма смисъл да плува под 15. В тренировъчно темпо си е плувал 15 и 23 или там колкото е.

    Коментиран от #3

    13:40 20.11.2025

  • 3 Кит

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Москвич Трабантов":

    Нищо не коментирам, просто посочвам, че на това състезание ПМ е плувал цели 24 секунди след най-добрата жена в дисциплината. Посочването на верни факти не е коментар. А плюенето по посочилия факти е 100% простотия.
    Толкова от мен.

    17:56 20.11.2025

