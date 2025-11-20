Петър Мицин спечели златен медал на 1500 метра свободен стил

Петър Мицин спечели надпреварата на 1500 метра свободен стил при мъжете от Държавното лично отборно първенство по плуване в 25-метров басейн, което започна в "Парк Арена ОЗК" Бургас, информира БНР

Националният рекордьор в дисциплината финишира с време 15:32.18 минути за първия си триумф на шампионата.

Представителят на клуб Вихрен беше по-бърз с 5.04 секунди от завършилия на втора позиция Калоян Драгнев (Пловдив 2019).

Трети се нареди Мартин Юсев (Младост 91).

Драгнев стана шампион за юноши старша възраст, а Олег Миланов от Олимп беше най-бърз при юношите младша възраст с време 16:47.97 минути.

Ема Димитрова от клуб ВСИ спечели златния медал в надпреварата на 800 метра свободен стил при жените.

14-годишната състезателка завърши за 9:05.71 минути, с което взе титлата и за девойки младша възраст.

След нея останаха Яна Ангелова от Вихрен и Лора Шаранкова от Пловдив 2019.

Шаранкова е с най-добър резултат при девойките старша възраст - 9:10.91 минути.

Стартовете в Бургас продължават до неделя.