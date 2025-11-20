Петър Мицин спечели златен медал на 1500 метра свободен стил

Петър Мицин спечели надпреварата на 1500 метра свободен стил при мъжете от Държавното лично отборно първенство по плуване в 25-метров басейн, което започна в "Парк Арена ОЗК" Бургас, информира БНР
Националният рекордьор в дисциплината финишира с време 15:32.18 минути за първия си триумф на шампионата.
Представителят на клуб Вихрен беше по-бърз с 5.04 секунди от завършилия на втора позиция Калоян Драгнев (Пловдив 2019).
Трети се нареди Мартин Юсев (Младост 91).
Драгнев стана шампион за юноши старша възраст, а Олег Миланов от Олимп беше най-бърз при юношите младша възраст с време 16:47.97 минути.
Ема Димитрова от клуб ВСИ спечели златния медал в надпреварата на 800 метра свободен стил при жените.
14-годишната състезателка завърши за 9:05.71 минути, с което взе титлата и за девойки младша възраст.
След нея останаха Яна Ангелова от Вихрен и Лора Шаранкова от Пловдив 2019.
Шаранкова е с най-добър резултат при девойките старша възраст - 9:10.91 минути.
Стартовете в Бургас продължават до неделя.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кит
Иначе - поздравления за победата!
Коментиран от #2
11:54 20.11.2025
2 Москвич Трабантов
До коментар #1 от "Кит":Не се напъвай до коментираш неща от които не разбираш. Петър има 14.45, но Петър в България реално няма конкуренция, така че няма смисъл да плува под 15. В тренировъчно темпо си е плувал 15 и 23 или там колкото е.
Коментиран от #3
13:40 20.11.2025
3 Кит
До коментар #2 от "Москвич Трабантов":Нищо не коментирам, просто посочвам, че на това състезание ПМ е плувал цели 24 секунди след най-добрата жена в дисциплината. Посочването на верни факти не е коментар. А плюенето по посочилия факти е 100% простотия.
Толкова от мен.
17:56 20.11.2025