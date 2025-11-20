Новини
Цанко Цанков дари плувната си шапка и очилата от 24-часовото плуване в Дунав на Музея на спорта

Цанко Цанков дари плувната си шапка и очилата от 24-часовото плуване в Дунав на Музея на спорта

Церемонията се състоя на стадион "Васил Левски"

Цанко Цанков дари плувната си шапка и очилата от 24-часовото плуване в Дунав на Музея на спорта - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Плувецът Цанко Цанков дари на Музея на спорта плувната си шапка, очилата и сертификата от успешното 24-часово и 30-минутно плуване в река Дунав, осъществено през август тази година.

Церемонията се състоя в Музея на спорта в сектор "А" на стадион "Васил Левски", сектор А и на нея присъстваха Весела Лечева - председател на Българския олимпийски комитет, и Георги Аврамчев - председател на Българската федерация по плувни спортове.

"Това признание е сбъдната мечта за мен, винаги съм казвал, че няма невъзнаграден труд", каза Цанков.

Постиженията ми са резултат на дълги години усилени тренировки, особено в откритите води, за да достигнем до тази наистина дълга продължителност на плуването - едно цяло денонощие", добави плувецът.

"Познавам Цанко Цанков от дълги години, той винаги ни е радвал със своите успехи. Винаги е показвал силата на българския дух, воля и желание да постигаш целите и мечтите си. Той е вдъхновител и ролеви модел за всяко едно българско дете да започне да тренира", каза Весела Лечева.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бат Венце Сикаджията

    0 0 Отговор
    Какви са тези глупости бе? Кой е Цанко Цанков един побъркан нереализирал се плувец с комплекси. Това "постижение" е със стойност само и единствено за него. Като че ли Фелпс си е дарил банските . Ами айде слагайте му гащите да висят там.

    18:58 20.11.2025

