Цанко Цанков дари плувната си шапка и очилата от 24-часовото плуване в Дунав на Музея на спорта

Плувецът Цанко Цанков дари на Музея на спорта плувната си шапка, очилата и сертификата от успешното 24-часово и 30-минутно плуване в река Дунав, осъществено през август тази година.

Церемонията се състоя в Музея на спорта в сектор "А" на стадион "Васил Левски", сектор А и на нея присъстваха Весела Лечева - председател на Българския олимпийски комитет, и Георги Аврамчев - председател на Българската федерация по плувни спортове.

"Това признание е сбъдната мечта за мен, винаги съм казвал, че няма невъзнаграден труд", каза Цанков.

Постиженията ми са резултат на дълги години усилени тренировки, особено в откритите води, за да достигнем до тази наистина дълга продължителност на плуването - едно цяло денонощие", добави плувецът.

"Познавам Цанко Цанков от дълги години, той винаги ни е радвал със своите успехи. Винаги е показвал силата на българския дух, воля и желание да постигаш целите и мечтите си. Той е вдъхновител и ролеви модел за всяко едно българско дете да започне да тренира", каза Весела Лечева.