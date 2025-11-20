Новини
Председателят на БОК и посланикът на Италия със съвместни инициативи преди Милано–Кортина

Председателят на БОК и посланикът на Италия със съвместни инициативи преди Милано–Кортина

20 Ноември, 2025 13:04

За първи път ще бъдат запалени два огъня едновременно

Снимка: БОК
Председателят на БОК Весела Лечева беше гост на посланика на Италия Марчело Апичела в посолството в София. Двамата обсъдиха съвместни инициативи преди предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина, които се откриват на 6-и февруари на стадион „Сан Сиро“.

Италия е за четвърти път домакин на най-големия спортен форум след Кортина 1956, Рим 1960 и Торино 2006.

„Италия се е доказала като отличен организатор не само на Олимпийски игри, но и на редица други големи състезания. Нямам съмнение, че ще покажете най-доброто от страната си и ще бъдете гостоприемни към всички спортисти. Италия преживя тежко Ковид-пандемията и е символично, че това са първите Зимни игри, които ще са отново с публика и пред пълни трибуни, която е най-важното за такъв спортен форум“, отбеляза Весела Лечева.

Марчело Апичела гарантира, че страната му е готова да приеме най-добрите спортисти в света, в това число и спечелилите квоти български състезатели в зимните спортове. Италианският посланик отбеляза, че е горд, че негов сънародник е извел българския национален тим до сребърните медали на Световното първенство по волейбол, както и че България ще е домакин на популярното колоездачно състезание Джиро д’Италия догодина.

„България и Италия имат традиционно добри връзки в спорта. Много наши елитни състезатели играят във вашите клубове и имат чудесна кариера и възможности за развитие. Не само спортистите, но и всички останали граждани изпитват респект към страната ви заради футбола, волейбола, баскетбола, ските, всички дисциплини, които развивате, както и заради вашата история, култура, туризъм, кулинария“, добави Лечева.

Олимпийските игри в Милано - Кортина са пример за глобално световно състезание, в което екологията ще е водещ приоритет. Организаторите използват в значителна степен съществуващите съоръжения и инфраструктура, за да намалят разходите и въздействието върху околната среда, като 85% от съоръженията вече съществуват, отчетоха Лечева и Апичела в своя разговор.

За първи път ще бъдат запалени и два огъня едновременно – в Милано, и Кортина, като се очаква основната българска група да е на откриването в Кортина. Курортът е най-близо до Антерселва, където ще бъдат настанени българските биатлонисти.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МАЛЕЕЕ

    1 5 Отговор
    ТАЯ МУТРЕСА ЩЕ НИ ВТРЪСНЕ ОТ ПУЛЕНЕ И ЗЪБЕНЕ С МОРАЛА НА БАНДИТСКИТЕ СИ КАЗИНА.

    13:22 20.11.2025

  • 2 Перо

    2 1 Отговор
    Заплатите в БОК се плащат на Костадинова, а тая обикаля за резил други държави! Съдебната система в кочината ни направи смешни и жалки по света! Циганска работа! Корумпетата от федерация по вдигане на тежести трябва да бъде закрита!

    13:53 20.11.2025

  • 3 Джовани

    6 0 Отговор
    Стефчето къде е?Та нали все още тя е шеф на БОК,или греша?Вместо да остане с добро в историята,тя се опозори пред света.За жалост.Какво ли не прави алкохола.С небивал интерес очакваме да научим за огромните липси от касата на БОК.Нали затова е големия цирк.Време да заличат следите ако могат.Нали първата и грижа беше да запечата касата.

    14:02 20.11.2025

