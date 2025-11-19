Александър Везенков и натурализираният американски гард в състава на България за предквалификацията с Армения

Тежкото крило на Олимпиакос Александър Везенков и натурализираният американски гард Дий Бост бяха включени в състава от 15 баскетболисти, който ще се подготвя за мача с Армения от предквалификациите за европейското първенство през 2029 година, съобщиха от Българската федерация по баскетбол.

Новият селекционер на България Любомир Минчев обяви групата, която ще се събере за подготовка в края на седмицата. Бост игра за последно за България на европейското първенство през 2022 година. Плеймейкърът на бразилския Фламенго ще трябва да замени Коди Милър-Макинтайър, който в последните три години пое основната функция по организирането на играта на българския национален отбор.

Място в състава намери и капитанът Павлин Иванов, който заедно с Везенков пропусна двубоите от световните квалификации през лятото с Нидерландия и Австрия заради контузия.

Ето и списъка с всички играчи, на които гласува доверие Любомир Минчев:

1. Дий Бост - Фламенго (Бразилия)

2. Константин Тошков - Балкан

3. Мартин Русев - Спартак Плевен

4. Павлин Иванов - Ню Тайпе (Тайван)

5. Александър Стоименов - Нови сад (Сърбия)

6. Илиян Пищиков - Балкан

7. Мирослав Васов - Рилски спортист

8. Борислав Младенов - Виена (Австрия)

9. Иван Алипиев - Местре (Италия)

10. Йордан Минчев - Кемниц (Германия)

11. Димитър Димитров - Балкан

12. Константин Костадинов - Тенерифе (Испания)

13. Александър Везенков - Олимпиакос (Гърция)

14. Николай Михайлов - Академик Бултекс 99

15. Емил Стоилов - Сант Антони (Испания)

Националите ще се съберат на 23 ноември (неделя) в Ботевград. На 27-ми България ще започне участието си в предквалификациите за Евробаскет 2029 с домакинство на Армения от 19:00 часа в “Арена Ботевград”. Другият отбор в група "Б" е Норвегия, а мачовете с този съперник са през 2026 година.

Билетите за първия мач на мъжкия национален от предквалификациите за Евробаскет 2029 са в продажба. Пропуските за този мач са с цена от 15 лева и могат да бъдат закупени отново онлайн - на официалния сайт на БК Балкан.