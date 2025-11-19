Наш национал изригна: Ние сме загубено поколение

Националът на България Филип Кръстев коментира победата на България над Грузия с 2:1 в последния мач от световните квалификации за Мондиал 2026. Кръстев сподели, че това поколение играчи е загубено.

"Такива победи са много важни, макар че завършихме най-слабите си квалификации. Всяка победа за националния отбор е по-сладка от тази с клубния отбор. Трябва да забравим тази година и да запомним най-важните неща от нея. Срещу Турция показахме добра игра, днес също, но успяхме да постигнем и резултат.

В българските школи ние от 12-13-годишни не правим нищо и после резултатът е това на терена, което виждате. Ние имаме талант, можем да играем футбол. Обаче например аз, когато бях в Славия, а това е една от най-добрите школи… аз от 13 до 16 г. съм имал десетки тренировки, в които играя джитбол с моя треньор, защото съм единственото дете, което тренира сутрин и ходи следобед на училище.

Никой не ни е обърнал внимание за хранене, за физическа подготовка, всичко трябва да си го правиш сам. В другите държави никой не е много по-голям професионалист от нас, а просто се грижат много по-добре за тях. Защото, моето поколение, по-горното, тези, които идват след нас, това са загубени поколения.

Защото ние бяхме много големи таланти, но заради неправилна работа, заради корупция футболът ни е на това ниво. И не сме ние най-виновните, защото на нас никой не ни дава платформата, на която да стъпим, да се развиваме и да покажем качествата си, а сме захвърлени да се оправяме сами", заяви Кръстев.