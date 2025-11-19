Наш национал изригна: Ние сме загубено поколение

Националът на България Филип Кръстев коментира победата на България над Грузия с 2:1 в последния мач от световните квалификации за Мондиал 2026. Кръстев сподели, че това поколение играчи е загубено.
"Такива победи са много важни, макар че завършихме най-слабите си квалификации. Всяка победа за националния отбор е по-сладка от тази с клубния отбор. Трябва да забравим тази година и да запомним най-важните неща от нея. Срещу Турция показахме добра игра, днес също, но успяхме да постигнем и резултат.
В българските школи ние от 12-13-годишни не правим нищо и после резултатът е това на терена, което виждате. Ние имаме талант, можем да играем футбол. Обаче например аз, когато бях в Славия, а това е една от най-добрите школи… аз от 13 до 16 г. съм имал десетки тренировки, в които играя джитбол с моя треньор, защото съм единственото дете, което тренира сутрин и ходи следобед на училище.
Никой не ни е обърнал внимание за хранене, за физическа подготовка, всичко трябва да си го правиш сам. В другите държави никой не е много по-голям професионалист от нас, а просто се грижат много по-добре за тях. Защото, моето поколение, по-горното, тези, които идват след нас, това са загубени поколения.
Защото ние бяхме много големи таланти, но заради неправилна работа, заради корупция футболът ни е на това ниво. И не сме ние най-виновните, защото на нас никой не ни дава платформата, на която да стъпим, да се развиваме и да покажем качествата си, а сме захвърлени да се оправяме сами", заяви Кръстев.
1 Верное
15:33 19.11.2025
2 Някой
15:35 19.11.2025
3 Някой
И упровляващи и опозицията са некадърни, необразовани и злоупотребяват с власти.
15:44 19.11.2025
15:44 19.11.2025
4 жоикаьфрд
15:47 19.11.2025
15:47 19.11.2025
5 По точно
До коментар #4 от "жоикаьфрд":България печели олимпийски и световни титли в много спортове. Избий си комунизма от главата.
15:52 19.11.2025
15:52 19.11.2025
7 Хохо Бохо
16:01 19.11.2025
16:01 19.11.2025
8 Берлин
16:01 19.11.2025
9 Берлин
До коментар #7 от "Хохо Бохо":Това точно казахте,забравих в коментар да напиша, браво, благодаря.
16:03 19.11.2025
10 ?????
Кво се оплаквате?
16:18 19.11.2025
11 Гост
Интересно защо чак сега го прави!?
Въобще не се интересуват кое дете кога е на училище, тренировките са примерно от 18.00 ч., когато част от децата са в клас и затова нямат тренировки, а само мачове през уикенда! Ако треньора благоволи ги събира сутрин на мачлета на малки врати или джитбол, ако не - сами пред блока на стената! Няма отборна тренировка, тактически занимания, индивидуалн според нуждите на всяко дете, вкл. фитнес, диети, режим... Явно Фифо само на талант го е добутал до професионалния футбол, но изгубените години като дете и юноша не могат да се наваксат! Затова футбола е на това ниво, а на сегашните национали тавана им е опашкари в Турция, втора и трета дивизии на Белгия, Англия, Португалия, Италия и т.н.
16:31 19.11.2025
12 Спиридон
16:37 19.11.2025
13 Някой
До коментар #5 от "По точно":Точно при комунизма неудачниците отдава отромно значиние на печеленето на спортни титли и медали от сънародници/държавата/. Успелия човек не го е грижа какви медали и титли е спечелил някой негов сънародник/държавата/. За успелия човек най-важното са личните му успехи, които не са печелене на спортни медали. А са стандарт на живот, образованието на децата ...
17:02 19.11.2025
14 ДАСКАЛ ГЕНЧО
17:33 19.11.2025
15 Гост
21:23 19.11.2025
16 Къде ги измисли
До коментар #3 от "Някой":тия 80 години? Да ти припомням ли резултати до 1994? А днес сме само на девет места след Кюрасао...
21:41 19.11.2025