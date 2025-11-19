Новини
Спорт »
Бг футбол »
Наш национал изригна: Ние сме загубено поколение

Наш национал изригна: Ние сме загубено поколение

19 Ноември, 2025 15:30 1 601 16

  • филип кръстев-
  • футбол-
  • национален отбор

Никой не ни е обърнал внимание за хранене, за физическа подготовка, всичко трябва да си го правиш сам

Наш национал изригна: Ние сме загубено поколение - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националът на България Филип Кръстев коментира победата на България над Грузия с 2:1 в последния мач от световните квалификации за Мондиал 2026. Кръстев сподели, че това поколение играчи е загубено.

"Такива победи са много важни, макар че завършихме най-слабите си квалификации. Всяка победа за националния отбор е по-сладка от тази с клубния отбор. Трябва да забравим тази година и да запомним най-важните неща от нея. Срещу Турция показахме добра игра, днес също, но успяхме да постигнем и резултат.

В българските школи ние от 12-13-годишни не правим нищо и после резултатът е това на терена, което виждате. Ние имаме талант, можем да играем футбол. Обаче например аз, когато бях в Славия, а това е една от най-добрите школи… аз от 13 до 16 г. съм имал десетки тренировки, в които играя джитбол с моя треньор, защото съм единственото дете, което тренира сутрин и ходи следобед на училище.

Никой не ни е обърнал внимание за хранене, за физическа подготовка, всичко трябва да си го правиш сам. В другите държави никой не е много по-голям професионалист от нас, а просто се грижат много по-добре за тях. Защото, моето поколение, по-горното, тези, които идват след нас, това са загубени поколения.

Защото ние бяхме много големи таланти, но заради неправилна работа, заради корупция футболът ни е на това ниво. И не сме ние най-виновните, защото на нас никой не ни дава платформата, на която да стъпим, да се развиваме и да покажем качествата си, а сме захвърлени да се оправяме сами", заяви Кръстев.


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Верное

    12 18 Отговор
    Пълни загубеняци сте вие а не ние.От кварталите да бяха събрали щяха да се представят по добре

    15:33 19.11.2025

  • 2 Някой

    28 3 Отговор
    И аз мисля като Филип Кръстев бг журналистите са на изключително ниско ново и не само спортните журналисти. Давам няколко примера за незнанието на български език и бедния им речник: "национална гранитура", "осторожно"

    15:35 19.11.2025

  • 3 Някой

    14 1 Отговор
    От 80 години българите сме захвърлени да се оправяме сами, не само футболистите, всички сме захвърлени. Образованието и обучението на младите е на много ниско ниво от 80 години насам. У нас процъфтява корупцията и клиентелизма. За да получиш що годе някакви възможности за работа, за развитие, не е важно какво можеш, важно е от какво семейство си и да изпълняваш всичко, което кажат властимащите.

    И упровляващи и опозицията са некадърни, необразовани и злоупотребяват с власти.

    Коментиран от #16

    15:44 19.11.2025

  • 4 жоикаьфрд

    17 2 Отговор
    Трагедия е футбола в България както и всичко друго. Вчера биха Грузия, но ако някои си мисли че е победа, много бърка, С лъжа не става. Само по случаиност се размина Х. Много слаба игра. Липса на идея. Бягат като мухи без глави. Ако продължавате да се лъжете все по надолу ще падате. С лъжа няма да стане. Слава на Господ Иисус Христос 2 на 1 завърши мача и е една победа. Но не бива никои да се радва. За малко не им напълниха кошницата. Трябват момчета с идеи, а не такива дето си плащат за да играят. Пълно порно е БГ футбол. И там е мафия.

    Коментиран от #5

    15:47 19.11.2025

  • 5 По точно

    1 10 Отговор

    До коментар #4 от "жоикаьфрд":

    България печели олимпийски и световни титли в много спортове. Избий си комунизма от главата.

    Коментиран от #6, #13

    15:52 19.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хохо Бохо

    8 4 Отговор
    Не сте изгубено поколение, мързеливи, бездарни мамини синчета сте. Не сте научени на труд и постоянство. Научени сте с парите на мама и на тате да просперирате.

    Коментиран от #9

    16:01 19.11.2025

  • 8 Берлин

    8 1 Отговор
    Точно казаха, загубеняци, колко тату имаш?,каква музика слушате?каква трева пушите, един от "таланти", надежда, отличникът от Несебър смачка майка и децата,се оказало че дрогиран келеш-футбомутро.

    16:01 19.11.2025

  • 9 Берлин

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Хохо Бохо":

    Това точно казахте,забравих в коментар да напиша, браво, благодаря.

    16:03 19.11.2025

  • 10 ?????

    5 1 Отговор
    Нали има банани в магазините и трева при дилърите.
    Кво се оплаквате?

    16:18 19.11.2025

  • 11 Гост

    9 0 Отговор
    Абсолютно точно е посочил Фифо безхаберието по школите и то уж в една от "най-престижните" на Венци!
    Интересно защо чак сега го прави!?
    Въобще не се интересуват кое дете кога е на училище, тренировките са примерно от 18.00 ч., когато част от децата са в клас и затова нямат тренировки, а само мачове през уикенда! Ако треньора благоволи ги събира сутрин на мачлета на малки врати или джитбол, ако не - сами пред блока на стената! Няма отборна тренировка, тактически занимания, индивидуалн според нуждите на всяко дете, вкл. фитнес, диети, режим... Явно Фифо само на талант го е добутал до професионалния футбол, но изгубените години като дете и юноша не могат да се наваксат! Затова футбола е на това ниво, а на сегашните национали тавана им е опашкари в Турция, втора и трета дивизии на Белгия, Англия, Португалия, Италия и т.н.

    16:31 19.11.2025

  • 12 Спиридон

    4 0 Отговор
    Чичо Венци корифеят и радетелят на Бг футбола, наритаха ти доста тикви в твоята градина, нещо отговорче или пак ще се покриеш и ще чакаш, като тоя късметлийски мач и не само късмет при победата. Без значение и за двата отбора да излезеш и да философстваш, колко велика победа сме постигнали. Фактите са такива 3 удара във вратата на противника и владеене на топката 23 % за Бг и около 15 удара към вратата и останалите % владеене на топката за противника.

    16:37 19.11.2025

  • 13 Някой

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "По точно":

    Точно при комунизма неудачниците отдава отромно значиние на печеленето на спортни титли и медали от сънародници/държавата/. Успелия човек не го е грижа какви медали и титли е спечелил някой негов сънародник/държавата/. За успелия човек най-важното са личните му успехи, които не са печелене на спортни медали. А са стандарт на живот, образованието на децата ...

    17:02 19.11.2025

  • 14 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    3 0 Отговор
    ММЛАДО МОМЧЕ. ВИЕ НЕ СТЕ ФУТБОЛИСТИ. ВИЕ СТЕ НАБЕДЕНИ, ЧЕ МОЖЕ ДА ИГРАЕТЕ ЕДИН ПОСРЕДСТВЕН И АРХАИЧЕН ФУТБОЛ. ВИЕ СТЕ НА СВЕТЛИННИ ГОДИНИ ОТ ТОВА КОЕТО ТРЯБВА ДА ПРАВИТЕ НА ТЕРЕНА. НА ВАС ВСЕ НЯКОЙ ДРУГ ВИ Е ВИНОВЕН. ВРЕМЕ Е ТОЗИ СПОРТ НАРЕЧЕН ФУТБОЛ ДА БЪДЕ ЗАКРИТ ИЛИ ОБЯВЕН ЛОККАУТ.

    17:33 19.11.2025

  • 15 Гост

    0 0 Отговор
    Оправданаш ли се? Ха ха, лузър! Връи в Кауфланя аранжьор..., или и за там не ставаш, а?

    21:23 19.11.2025

  • 16 Къде ги измисли

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    тия 80 години? Да ти припомням ли резултати до 1994? А днес сме само на девет места след Кюрасао...

    21:41 19.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ