Реал Мадрид си тръгна с драматична победа от Ботевград

26 Ноември, 2025 06:11 853 0

  • реал мадрид-
  • баскетбол-
  • апоел тел авив-
  • евролигата

Испанският гранд водеше почти през целия двубой, но финалните минути превърнаха срещата в истински трилър

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Реал (Мадрид) стигна до изключително драматична победа над Апоел (Тел Авив) – 75:74 – в зала „Арена Ботевград“, където двата тима се срещнаха в мач от 13-ия кръг на Евролигата. Испанският гранд водеше почти през целия двубой, но финалните минути превърнаха срещата в истински трилър.

Успехът е седми за Реал в редовния сезон и втори пореден. Апоел пък инкасира четвъртата си загуба, макар все още да остана на върха в класирането – поне до приключването на кръга.

Сред зрителите в Ботевград бе и старши треньорът на футболния Левски Хулио Веласкес, който изгледа борбения сблъсък от първи ред.

За мадридчани най-резултатен бе Марио Хезоня. Хърватското крило изнесе поредния си силен мач – 19 точки, 6 борби и 2 асистенции. Алберто Абалде и Факундо Кампацо също минаха границата от 10 точки, като добавиха по 11.

В състава на Апоел най-постоянни бяха Антонио Блакени и Крис Джоунс с по 14 точки.

Следващите задачи за двата отбора са на 4 декември. Реал гостува на Анадолу Ефес, докато Апоел приема в София тима на Лион-Вильорбан.


