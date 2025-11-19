Новини
Спорт »
Бг футбол »
Стилиян Петров за Филип Кръстев: "Браво! Искрен, дълбок, точен, ясен...СМЕЛ!

Стилиян Петров за Филип Кръстев: "Браво! Искрен, дълбок, точен, ясен...СМЕЛ!

19 Ноември, 2025 14:41 1 384 5

  • стилиян петров-
  • филип кръстев-
  • национален отбор-
  • българия-
  • футбол-
  • световни квалификации-
  • грузия-
  • турция-
  • вдъхновение-
  • лидерство

Легендата на Селтик и Астън Вила излезе с пост във Фейсбук

Стилиян Петров за Филип Кръстев: "Браво! Искрен, дълбок, точен, ясен...СМЕЛ! - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Един от най-ярките символи на родния футбол през последните три десетилетия - Стилиян Петров, изрази публично възхищението си към младата надежда Филип Кръстев. Петров използва социалните мрежи, за да подкрепи откровените и смели изказвания на Кръстев след неуспеха срещу Турция в световните квалификации.

Снощи националният ни отбор постигна първа победа в кампанията, надделявайки над гостуващата Грузия с 2:1. В този двубой Филип Кръстев се разписа и отново привлече вниманието към себе си – не само с играта си, но и с думите си.

След загубата от Турция с 0:2 в Бурса преди няколко дни, полузащитникът на английския Оксфорд открито говори за напрежението в състава и особеностите на българската народопсихология – теми, които рядко се засягат от футболисти на неговата възраст.

Петров, който винаги е бил пример за професионализъм и лидерство, не скри одобрението си към младия си колега. Той подчерта, че подобна откровеност и самокритичност са ключови за израстването на отбора и за възраждането на българския футболен дух.

Бившият капитан на Селтик и Астън Вила публикува видео от изказването на Кръстев и написа следното:

"Браво! Искрен, дълбок, точен, ясен...СМЕЛ! Много адекватен, Филип Кръстев ! Истината си пробива път, въпреки корупцията, цензурата, запушването на системата и външния натиск! Борбата за справедливост никога няма да спре!!! Честита победа, поздравът е за вас и феновете само! Другото си го описал и анализирал перфектно“.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Читател

    17 2 Отговор
    Браво Кръстев

    14:58 19.11.2025

  • 2 ВЕЛИНСКИ

    4 1 Отговор
    БРАВО НА ЛИВЕРПУЛСКИЯ ВРАТАР
    ЧЕ ЕДНА МИНУТА ИГРА КАЗАЧОК
    НА ДВАЙСЕ МЕТЪРА ОТ ВРАТ.ПОЛЕ....😀

    15:14 19.11.2025

  • 3 Оз. Ген.Румянцев

    10 2 Отговор
    Просто ги съсипа, огромно браво!

    15:19 19.11.2025

  • 4 Фен

    8 0 Отговор
    затова си най добрия ни играч в момента защото имаш смелостта и мисълта да ги кажеш тези болни истини директно .Браво момче.Продължавай в същия дух!

    Коментиран от #5

    16:09 19.11.2025

  • 5 Стършел

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Фен":

    Способен, но и умен, браво! Поне още малко като него ни трябват, не като малкото вуце, което се прави на велико, а всъщност търси повече парички!

    13:42 20.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ