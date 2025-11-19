Стилиян Петров за Филип Кръстев: "Браво! Искрен, дълбок, точен, ясен...СМЕЛ!

Един от най-ярките символи на родния футбол през последните три десетилетия - Стилиян Петров, изрази публично възхищението си към младата надежда Филип Кръстев. Петров използва социалните мрежи, за да подкрепи откровените и смели изказвания на Кръстев след неуспеха срещу Турция в световните квалификации.

Снощи националният ни отбор постигна първа победа в кампанията, надделявайки над гостуващата Грузия с 2:1. В този двубой Филип Кръстев се разписа и отново привлече вниманието към себе си – не само с играта си, но и с думите си.

След загубата от Турция с 0:2 в Бурса преди няколко дни, полузащитникът на английския Оксфорд открито говори за напрежението в състава и особеностите на българската народопсихология – теми, които рядко се засягат от футболисти на неговата възраст.

Петров, който винаги е бил пример за професионализъм и лидерство, не скри одобрението си към младия си колега. Той подчерта, че подобна откровеност и самокритичност са ключови за израстването на отбора и за възраждането на българския футболен дух.

Бившият капитан на Селтик и Астън Вила публикува видео от изказването на Кръстев и написа следното:



"Браво! Искрен, дълбок, точен, ясен...СМЕЛ! Много адекватен, Филип Кръстев ! Истината си пробива път, въпреки корупцията, цензурата, запушването на системата и външния натиск! Борбата за справедливост никога няма да спре!!! Честита победа, поздравът е за вас и феновете само! Другото си го описал и анализирал перфектно“.