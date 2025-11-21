Новини
ЦСКА и Лумбард Делова на крачка от нов договор, но откупната клауза спъва финалния подпис

21 Ноември, 2025 18:52 758 1

Преговорите между двете страни продължават с пълна сила

ЦСКА и Лумбард Делова на крачка от нов договор, но откупната клауза спъва финалния подпис - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Преговорите между ръководството на ЦСКА и централния защитник Лумбард Делова навлизат в решаваща фаза, като един-единствен спорен момент забавя официалното подновяване на контракта.

Според информация на авторитетното издание „Инсайдери“, двете страни са почти постигнали съгласие по всички ключови параметри, но размерът и съществуването на откупната клауза се оказват ябълката на раздора. Косовският национал, който се утвърди като основна фигура в отбраната на „червените“, е склонен да приеме значително увеличение на месечното си възнаграждение – до впечатляващите 30 000 евро. Делова е отворен и към промяна на откупната си клауза, като предлага тя да бъде повишена от досегашните 900 000 евро на максимум 1,5 милиона евро.

Въпреки това, ръководството на столичния гранд настоява за пълното премахване на тази клауза, което засега спира подписването на новия договор.

Контрактът на 26-годишния бранител с „армейците“ е валиден още година и половина, но клубът иска да го обвърже до лятото на 2029 година.

От пристигането си в София през март миналата година, Делова вече има 47 мача, в които се отчете с 3 попадения и 2 асистенции – постижение, което затвърждава статута му на ключов играч в състава.


