Германските футболни фенове вдигат глас срещу новите мерки за сигурност по стадионите

Германската футболна общност се надига срещу предстоящите промени в сигурността по стадионите, като организирани фенски групи обявиха, че ще замълчат демонстративно през първите 12 минути на всеки мач от Бундеслигата този уикенд, съобщи ДПА. Този необичаен протест е ясен сигнал към властите и футболните клубове, че запалянковците не са съгласни с планираните рестрикции.

В специално изявление феновете апелират към ръководствата на клубовете да се противопоставят категорично на новите мерки, използвайки всички възможни средства и ресурси. Според тях, предвидените промени застрашават свободата и атмосферата на стадионите, превръщайки футболните фенове в обекти на масово наблюдение.

В центъра на дебата са предложения за въвеждане на персонализирани билети и централизирани забрани за достъп до спортните съоръжения. Тези идеи ще бъдат разгледани на есенната конференция на министрите на вътрешните работи, която ще се проведе в Бремен между 3 и 5 декември.

Докато правителството твърди, че новите мерки ще гарантират по-безопасна и приятна атмосфера за всички присъстващи, феновете са категорични, че подобни действия ги стигматизират и ги представят като потенциална заплаха, въпреки че само малцина създават проблеми.

Миналата седмица в Лайпциг се проведе мащабна демонстрация, в която се включиха над 8000 привърженици от 38 различни клуба. Тяхното послание е ясно: футболът трябва да остане празник на свободата и емоциите, а не да се превръща в арена на подозрения и ограничения.