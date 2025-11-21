Новини
Спорт »
Световен футбол »
Германските футболни фенове вдигат глас срещу новите мерки за сигурност по стадионите

Германските футболни фенове вдигат глас срещу новите мерки за сигурност по стадионите

21 Ноември, 2025 22:47 935 1

  • промени -
  • сигурността -
  • стадионите-
  • бундеслигата -
  • протест -
  • футболните клубове-
  • рестрикции-
  • фенове

Очаква се протестите да продължат, докато диалогът не доведе до балансирано решение

Германските футболни фенове вдигат глас срещу новите мерки за сигурност по стадионите - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Германската футболна общност се надига срещу предстоящите промени в сигурността по стадионите, като организирани фенски групи обявиха, че ще замълчат демонстративно през първите 12 минути на всеки мач от Бундеслигата този уикенд, съобщи ДПА. Този необичаен протест е ясен сигнал към властите и футболните клубове, че запалянковците не са съгласни с планираните рестрикции.

В специално изявление феновете апелират към ръководствата на клубовете да се противопоставят категорично на новите мерки, използвайки всички възможни средства и ресурси. Според тях, предвидените промени застрашават свободата и атмосферата на стадионите, превръщайки футболните фенове в обекти на масово наблюдение.

В центъра на дебата са предложения за въвеждане на персонализирани билети и централизирани забрани за достъп до спортните съоръжения. Тези идеи ще бъдат разгледани на есенната конференция на министрите на вътрешните работи, която ще се проведе в Бремен между 3 и 5 декември.

Докато правителството твърди, че новите мерки ще гарантират по-безопасна и приятна атмосфера за всички присъстващи, феновете са категорични, че подобни действия ги стигматизират и ги представят като потенциална заплаха, въпреки че само малцина създават проблеми.

Миналата седмица в Лайпциг се проведе мащабна демонстрация, в която се включиха над 8000 привърженици от 38 различни клуба. Тяхното послание е ясно: футболът трябва да остане празник на свободата и емоциите, а не да се превръща в арена на подозрения и ограничения.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВИС-2

    1 0 Отговор
    Жоро Илиев Локо Пловдив - завинаги един от нас!

    00:28 22.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ