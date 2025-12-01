Феновете на Аякс прекратиха мач с брутално пирошоу

Срещата от нидерландската Ередивизи между Аякс и Грьонинген на "Йохан Кройф Арена" беше прекратена само шест минути след началото си. Причина за това бе пиротехническо шоу с фойерверки, което феновете на домакините направиха по трибуните.

Мачът започна 19:00 часа, но главният съдия беше принуден да изведе играчите от терена, след като не успя да гарантира тяхната безопасност. Инцидентът възникна, след като серия от фойерверки избухнаха зад едната врата като част от хореографията на ултрасите на домакините.

Смята се, че феновете на Аякс са организирали проявата в памет на техен съмишленик, който е починал по-рано през месеца.

Goed zo jongens! Maak je eigen club maar kapot, des te beter voor de concurrentie. Heerlijk! #ajagro #ajax pic.twitter.com/kHGbUBQWmj — 🄳🄰🄰🄽 (@ljufur) November 30, 2025

Първоначално мачът беше само забавен, след като футболистите напуснаха игрището, но впоследствие официалните лица взеха решение за окончателно прекратяване на двубоя.

След инцидента, Аякс публикува остро изявление в социалните мрежи, осъждайки поведението на своите фенове.

"Аякс намира за скандално това, което се случи тази вечер на стадиона. Извиняваме се на всеки, който е бил засегнат по някакъв начин от това. Безопасността на зрителите и играчите беше застрашена. Това е неприемливо", написаха от Аякс.

Ajax’s game against Groningen was abandoned due to fans letting off fireworks shortly after kickoff 📸 pic.twitter.com/yQXeQduiTt — B/R Football (@brfootball) November 30, 2025