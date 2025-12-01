Новини
Феновете на Аякс прекратиха мач с брутално пирошоу

1 Декември, 2025 07:00 675 1

Мачът започна 19:00 часа, но главният съдия беше принуден да изведе играчите от терена, след като не успя да гарантира тяхната безопасност

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Срещата от нидерландската Ередивизи между Аякс и Грьонинген на "Йохан Кройф Арена" беше прекратена само шест минути след началото си. Причина за това бе пиротехническо шоу с фойерверки, което феновете на домакините направиха по трибуните.

Мачът започна 19:00 часа, но главният съдия беше принуден да изведе играчите от терена, след като не успя да гарантира тяхната безопасност. Инцидентът възникна, след като серия от фойерверки избухнаха зад едната врата като част от хореографията на ултрасите на домакините.

Смята се, че феновете на Аякс са организирали проявата в памет на техен съмишленик, който е починал по-рано през месеца.

Първоначално мачът беше само забавен, след като футболистите напуснаха игрището, но впоследствие официалните лица взеха решение за окончателно прекратяване на двубоя.

След инцидента, Аякс публикува остро изявление в социалните мрежи, осъждайки поведението на своите фенове.

"Аякс намира за скандално това, което се случи тази вечер на стадиона. Извиняваме се на всеки, който е бил засегнат по някакъв начин от това. Безопасността на зрителите и играчите беше застрашена. Това е неприемливо", написаха от Аякс.


  • 1 Джо

    0 0 Отговор
    Какно навсякъде,фенклубовете са ОПГ която изнудва клубовете и застрашава обществото. Мястото им е в Китай или Раша.

    07:40 01.12.2025

