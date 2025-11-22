Новини
Спортът по ТВ в събота (22 ноември)

Спортът по ТВ в събота (22 ноември)

22 Ноември, 2025 10:58 791 0

Ето какво може да гледате по телевизията днес

11:15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Гургл, първи манш, слалом, мъже - Евроспорт 1

12:00 Футбол: Арда – ЦСКА 1948 - Диема спорт

12:25 Фигурно пързаляне: Гран При във Финландия, волна програма, спортни двойки - Евроспорт 2

13:00 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, голяма шанца, жени - Евроспорт 1

14:00 Футбол: Падерборн – Хановер - Диема спорт 3

14:10 Фигурно пързаляне: Гран При във Финландия, волна програма, мъже - Евроспорт 2

14:30 Футбол: Черно море – Локомотив София - Диема спорт

14:30 Футбол: Бърнли – Челси - Диема спорт 2

14:30 Футбол: Ковънтри – Уест Бромич - Нова спорт

14:30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Гургл, втори манш, слалом, мъже - Евроспорт 1

15:00 Футбол: Алавес – Селта - МАХ Спорт 4

15:30 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, голяма шанца, мъже, квалификация - Евроспорт 1

16:00 Футбол: Удинезе – Болоня - МАХ Спорт 3

16:30 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, голяма шанца, мъже - Евроспорт 1

16:30 Футбол: Байерн Мюнхен – Фрайбург - Диема спорт 3

16:30 Футбол: Борусия (Д) – Щутгарт - Нова спорт

17:00 Футбол: ЦСКА – Ботев Пловдив - Диема спорт

17:00 Футбол: Ливърпул – Нотингам - Диема спорт 2

17:15 Футбол: Барселона – Атлетик - МАХ Спорт 4

17:25 Фигурно пързаляне: Гран При във Финландия, волна програма, жени - Евроспорт 2

17:30 Футбол: НАК Бреда – ПСВ Андховен - Ринг тв

18:30 Волейбол: жени - Левски – ЦПВК - БНТ 3

19:00 Футбол: Фиорентина – Ювентус - МАХ Спорт 3

19:30 Футбол: Осасуна – Реал Сосиедад - МАХ Спорт 4

19:30 Футбол: Нюкасъл – Манчестър Сити - Диема спорт 2

19:30 Футбол: Кьолн – Айнтрахт - Диема спорт

19:45 Футбол: Аякс – Екселсиор - Ринг тв

20:00 ММА: UFC, Царукян срещу Хукър - МАХ Спорт 1

20:00 Баскетбол: НБА, Шарлът – ЛА Клипърс - Диема спорт 3

20:00 Голф: PGA тур, RSM Класик, трети ден - Евроспорт 2

21:00 Конен спорт: Световна лига на шампионите в Прага, прескачане на препятствия - Евроспорт 1

21:45 Футбол: Наполи – Аталанта - МАХ Спорт 3

22:00 Футбол: Виляреал – Майорка - МАХ Спорт 4

22:00 Футбол: Ланус – Атлетико Минейро - МАХ Спорт 2

22:00 Футбол: Сейнт Мирън – Селтик - Ринг тв

22:00 Баскетбол: Рио Бреоган – Бургос - Диема спорт

22:05 Футбол: ПСЖ – Льо Авър - Диема спорт 2

23:00 ММА: Кейдж Уориърс, галавечер от Манчестър МАХ Спорт 1


